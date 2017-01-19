Politika:
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19 Ocak 2017 Perşembe 19:09

Kendini kürsüye kilitledi

  Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini meclis kürsüne kilitledi.

Kendini kürsüye kilitledi
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Kendini kürsüye kilitledi
   Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini meclis kürsüne kilitledi.
   TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı Aylin Nazlıaka’nın kendisine söz verilmeden kürsüye geldiğini belirterek oturuma ara verdi.Oturumun ardından Nazlıaka’nın eyleme devam etmesi karşısında oturuma bu sefer 45 dakika ara verildi.
   Aylin Nazlıaka konu ile ilgili olarak “Tek adam diktasına hayır demek,cumhuriyet değerlerinin yok edilmesine karşı çıkmak anayasa değişikliği ile meclise vurulacak kelepçeye tepki olarak kendimi kürsüye kilitliyorum.” dedi.
 
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Meclis Kürsüsüne Kendini Kilitledi
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