Kendini kürsüye kilitledi

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini meclis kürsüne kilitledi.TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı Aylin Nazlıaka’nın kendisine söz verilmeden kürsüye geldiğini belirterek oturuma ara verdi.Oturumun ardından Nazlıaka’nın eyleme devam etmesi karşısında oturuma bu sefer 45 dakika ara verildi.Aylin Nazlıaka konu ile ilgili olarakdedi.