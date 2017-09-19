Kılıçdaroğlu'na derdini anlatan adam düşüp bayıldı

Çorum'a gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sıcak havada kendisine derdini anlatan vatandaşı dinledi. Şaban Taşlı adlı vatandaş tam konuşurken düşüp bayıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'un Osmancık ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti. İlk olarak Mardin'in Derik ilçesinde operasyon sırasında PKK terör örgütü ile çatışmada şehit olan J. Ast. Üstçavuş Mustafa Ayna'nın Yenimahalle Zerat Zeytinli Caddesi'nde bulunan evini ziyaret etti. Şehit astsubayın babası Muzaffer Ayna'ya taziyelerini ileten CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ayna ailesiyle bir süre görüştükten sonra şehit evinden ayrıldı.



DERDİNİ ANLATIRKEN BAYILDI

Edinilen bilgiye göre Şehit evi çıkışında Kılıçdaroğlu'nun yanına yaklaşan Şaban Taşlı isim bir vatandaş, "Biz emekliyiz. Emekli bitti. Rençper bitti" dedikten sonra bayıldı. Yere düşüp kafasını beton zemine çarpan Şaban Taşlı için Kılıçdaroğlu sağlık görevlilerini çağırdı. Sağlık görevlileri şahsa müdahale ettikten sonra Osmancık Devlet Hastanesine kaldırdı. Kılıçdaroğlu, yaşlı adam hastaneye kaldırılana kadar başından ayrılmadı.