Başbakan Binali Yıldırım referandum mitingi için gittiği Kırşehir’de, konuşması sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuşması sırasında Merkel'den gelen telefon üzerine miting alanında bulunanlardan müsade isteyen ve Merkel'le görüşme yapan Başbakan Binali Yıldırım daha sonra konuşmasına devam etti.Gazetecilere söz konusu görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan “Merkel ile görüşmem iyi ve verimli geçti. İki ülkenin Dışişleri Bakanları biraraya gelip yeni bir yol haritası çizecekler” dedi.
Merkel'le görüştü
Başbakan Binali Yıldırım referandum mitingi için gittiği Kırşehir’de, konuşması sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakan Binali Yıldırım referandum mitingi için gittiği Kırşehir’de, konuşması sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuşması sırasında Merkel'den gelen telefon üzerine miting alanında bulunanlardan müsade isteyen ve Merkel'le görüşme yapan Başbakan Binali Yıldırım daha sonra konuşmasına devam etti.Gazetecilere söz konusu görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan “Merkel ile görüşmem iyi ve verimli geçti. İki ülkenin Dışişleri Bakanları biraraya gelip yeni bir yol haritası çizecekler” dedi.