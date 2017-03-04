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Politika:
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04 Mart 2017 Cumartesi 17:58

Merkel'le görüştü

Başbakan Binali Yıldırım referandum mitingi için gittiği Kırşehir’de, konuşması sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Merkel'le görüştü
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Merkel'le görüştü
   Başbakan Binali Yıldırım referandum mitingi için gittiği Kırşehir’de, konuşması sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuşması sırasında Merkel'den gelen telefon üzerine miting alanında bulunanlardan müsade isteyen ve Merkel'le görüşme yapan Başbakan Binali Yıldırım daha sonra konuşmasına devam etti.Gazetecilere söz konusu görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan “Merkel ile görüşmem iyi ve verimli geçti. İki ülkenin Dışişleri Bakanları biraraya gelip yeni bir yol haritası çizecekler” dedi.
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Anahtar Kelimeler
Başbakan Binali YıldırımMerkel
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