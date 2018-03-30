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MHP Grup Başkanvekili Akçay: Siyasette kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "CHP artık İhsanoğlu üzerinden spekülasyon ve saygısızlık yapmayı bırakmalıdır. Siyasette tuzağın ve kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay: Siyasette kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "CHP artık İhsanoğlu üzerinden spekülasyon ve saygısızlık yapmayı bırakmalıdır. Siyasette tuzağın ve kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez." dedi.

30 Mart 2018 Cuma 17:00
MHP Grup Başkanvekili Akçay: Siyasette kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez

TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP artık İhsanoğlu üzerinden spekülasyon ve saygısızlık yapmayı bırakmalıdır. Siyasette tuzağın ve kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez." ifadelerini kullandı.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığınca düzenlenen bir programda, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak "Ekmeleddin İhsanoğlu olayı, özel bir konjonktürde yaşanmış, MHP'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis ve o günün şartları…" şeklinde konuştuğuna işaret etti.

CHP sözcülerinin hala cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden kafa karışıklığı yaşadığın öne süren Akçay, İhsanoğlu'nun MHP ve CHP'nin ortak adayı olarak açıklandığını ve çalışmaların bu istikamette yapıldığını vurguladı.

İhsanoğlu'nun Soma'daki mitingine, başta Özgür Özel olmak üzere CHP milletvekilleri ve temsilcilerin de katıldığını hatırlatan Akçay, Özel'in İhsanoğlu üzerinden MHP'yi eleştirmeye çalışırken aslında kendi genel başkanını ve partisini eleştirdiğini aktardı.

"CHP artık İhsanoğlu üzerinden spekülasyon ve saygısızlık yapmayı bırakmalıdır"

İhsanoğlu'nun adaylığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söz sahibi olduğuna işaret eden Akçay, şunları kaydetti:

"Ortada demokrasiye kurulmuş bir tuzak yoktur. CHP sözcüsü bu sözleriyle kendi partisini ve Genel Başkanını aptal yerine mi koymaktadır? CHP demokrasinin şaşkını mıdır? Özgür Özel bu eleştirilerini MHP'ye değil, Ekmeleddin Bey'in doğru aday olduğunu Mayıs 2017'de de söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu'na yöneltsin. CHP artık İhsanoğlu üzerinden spekülasyon ve saygısızlık yapmayı bırakmalıdır. Siyasette tuzağın ve kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez. Demokrasiye kurulmuş tuzağı 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde değil, 2007'de 367 krizinde aramak lazım. Bu krizin müsebbibi CHP'dir. 367 kriziyle parlamentoyu işlevsiz hale getirerek demokrasiye, mili iradeye ihanet eden, kumpas kuran ve kendi kumpasının altında kalan parti CHP'dir. CHP'ye tavsiyemiz milli iradeye sabotaj ve kumpas çalışmalarından kendisini sıyırması ve demokrasi istikametinde milli iradeye saygılı bir tutum takınmasıdır."

Muhabir: Yıldız Aktaş

Anahtar Kelimeler:
Politika
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