MİT TIR'ları davasında savcı mütalaasını açıkladı

MİT TIR’ları görüntülerinin yayınlanması davasında savcı mütalaasını açıkladı.Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası isterken CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için müebbet hapis cezası istedi.
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu Adana ve Hatay’da Ocak 2014 yılında silah taşındığı iddiasıyla durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddiasıyla “Siyasal veya askeri casusluk” ve “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte,örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan yargılanıyordu.