﻿
Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mart 2017 Çarşamba 08:05

Türk İşadamından Trump'a davet

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, ABD Miami’de Cumhuriyetçi Parti’nin bir organizasyonunda, ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi

Türk İşadamından Trump'a davet
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türk İşadamından Trump'a davet
   Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, ABD Miami’de Cumhuriyetçi Parti’nin bir organizasyonunda, ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi.   Davete katılan Emrullah Turanlı, “İş ortaklarım Cumhuriyetçi Parti’nin destekçileri arasında. Bu yüzden düzenlenen organizasyona bizi de çağırdılar. Miami Palm Beach’te düzenlenen yemeğe Donald Trump dışında, partinin üst yönetimi, senatörler ve valiler de katıldı” dedi.
   Emrullah Turanlı ABD Başkanı Donald Trump ile tanışıklığının 15 yıl öncesine uzandığına belirterek, “O zaman Türkiye’de bir projenin geliştirilmesi için görüşmüştük. Başkan olduktan sonra Donald Trump’ın yemin törenine de davet edilmiştim. Orada kendisine hayırlı olsun dileklerimi iletmiş, başarı dilemiştim. Şimdi ise kendisini Türkiye’ye davet ettim. İkinci kez tebrik etme fırsatı buldum. Türk halkı ile ABD halkının dost olduğunu, ülkemizde onları ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı söyledim. Ülkemizin coğrafyasını, misafirperverliğini kendilerine göstermek istediğimizi söyledim. ABD’lilerin Türkiye’ye daha çok gelmesi gerektiğini belirttim. Büyük memnuniyet duydu. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Emrullah TuranlıTrump
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Bahçeli Bursa'da konuştu; Bu, milletimize meydan okumaktır Devlet Bahçeli Bursa'da konuştu; Bu, milletimize...
Makam arabası olay oldu Makam arabası olay oldu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Muhtarlarla Buluştu; kavga istiyorlar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Muhtarlarla Buluştu;...
Başbakan'ın davetinde gözler o isimleri aradı Başbakan'ın davetinde gözler o isimleri aradı
Başbakan Yıldırım'a kuzu hediye ettiler Başbakan Yıldırım'a kuzu hediye ettiler
Bahçeli ilk Evet mitinginde konuştu: Uydurma yalanlara inanmayın Bahçeli ilk Evet mitinginde konuştu: Uydurma yalanlara...
Yukarı Çık

Devlet Bahçeli Bursa'da konuştu; Bu, milletimize...
Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Devlet Bahçeli 16 Nisan anayasa referandumunun...

Haberi Oku