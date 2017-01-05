CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’deki hain terör saldırısı ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu şunları yazdı.”Ülkemizin her kenti,insanlarımız terörle yüz yüze.Türkiye bunu hak etmiyor.İzmir’deki şehitlerimize rahmet,yaralılarımıza şifa diliyorum”
Türkiye bunu hak etmiyor
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’deki hain terör saldırısı ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’deki hain terör saldırısı ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu şunları yazdı.”Ülkemizin her kenti,insanlarımız terörle yüz yüze.Türkiye bunu hak etmiyor.İzmir’deki şehitlerimize rahmet,yaralılarımıza şifa diliyorum”