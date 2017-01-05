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05 Ocak 2017 Perşembe 21:35

Türkiye bunu hak etmiyor

  CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’deki hain terör saldırısı ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye bunu hak etmiyor
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Türkiye bunu hak etmiyor
   CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’deki hain terör saldırısı ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu şunları yazdı.”Ülkemizin her kenti,insanlarımız terörle yüz yüze.Türkiye bunu hak etmiyor.İzmir’deki şehitlerimize rahmet,yaralılarımıza şifa diliyorum
 
 
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