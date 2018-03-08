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Ünal: Her siyasi parti kendi kampanyasını yapacak

AK Parti Sözcüsü Ünal, AK Parti ile MHP'nin ortak kampanya yürütüp yürütmeyeceğine ilişkin, "Her siyasi parti kendi kurumsal kimliği ile ortak hedefler çerçevesinde, kendi siyasal dili ve iletişimini kullanarak, kendi kampanyasını yapacak." dedi.

Ünal: Her siyasi parti kendi kampanyasını yapacak

AK Parti Sözcüsü Ünal, AK Parti ile MHP'nin ortak kampanya yürütüp yürütmeyeceğine ilişkin, "Her siyasi parti kendi kurumsal kimliği ile ortak hedefler çerçevesinde, kendi siyasal dili ve iletişimini kullanarak, kendi kampanyasını yapacak." dedi.

08 Mart 2018 Perşembe 15:01
Ünal: Her siyasi parti kendi kampanyasını yapacak

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Tvnet'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Ünal, taciz, istismar ve kadına dönük şiddetin küresel bir sorun haline geldiğini, tüm dünyada buna yönelik önlemler alınıp çalışmalar yürütüldüğünü anımsattı.

Ünal, sürekli gündeme getirilen erken seçim iddialarına ilişkin soru üzerine, bu konuda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile parti sözcülerinin gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.

Israrla erken seçim olmadığının söylendiğini ama birilerinin bu iddiaları ısıtıp ısıtıp Türkiye'nin gündemine getirdiğine işaret eden Ünal, "Afrin'de önemli bir mücadele verirken ülkenin istikrarına dönük en ufak bir tartışmaya tahammül yok. Şu anda milletin ortak kararıyla iktidarda bulunan meşru hükümetin yürüttüğü bir terörle mücadele var. Aynı şekilde ekonomimiz istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Böyle bir fotoğrafta erken seçim tartışmaları üzerinden siyasi istikrarı tartışmalı hale getirmek kesinlikle Türkiye'nin yararına değil." ifadelerini kullandı.

Parti Sözcüsü Ünal, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kesin bir istikrar sunduğunu, koalisyonlar döneminin kapandığını dile getirdi.

Birilerinin ittifak ile komisyon arasındaki farkı anlamak istemediğini belirten Ünal, "İttifakların önünün açılmasıyla, benzer düşüncede olan, ortak hedeflerde buluşan partilerin artık bir ittifak çatısı altında güçbirliği oluşturmaları siyaseti daha homojen ve parçalı olmaktan kurtarıp daha güçlü ve etkin hale getiriyor. Kaçınılmaz olarak önümüzdeki süreçte de demokratik ittifak, ilkeli ittifak gibi bir takım gerekçelerle CHP de buna hazırlık yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, AK Parti-MHP ittifakında BBP'nin nasıl yer alabileceği yönündeki açıklamalarının hatırlatılmasına karşılık Ünal, "Şu anda partiler ittifak görüşmelerine başlamadı. Henüz ittifakla ilgili yasal düzenleme gerçekleşiyor. Bu gerçekleştikten sonra partiler ittifak görüşmelerine başlayacak. Sayın Yalçın'ın bu konuda düşüncesini açıklamasını saygıyla karşılıyorum. Düşünceler tartışılacak ve bir ittifak protokolü ortaya çıkacak." dedi.

AK Parti Olağan Büyük Kongresi

Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eylül ayında yapılması planlanan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nin öne çekilebileceği yönündeki açıklamalarına yönelik, şunları kaydetti:

"Sayın Yazıcı, bu konuda kendi görüşü sorulduğunda böyle bir ihtimalden bahsetti. Biz kongre tarihi olarak eylül ayını açıklamıştık. Şu anda kongrelerimiz devam ediyor çünkü. Bazı büyükşehirlerde kongreler tamamlanmadı. Kongrelerin bitişini nisan sonu olarak planlıyoruz. Eğer nisan sonuna kadar AK Parti kongrelerini tamamlarsa bu süre zarfında mayıs, haziran gibi kongre olabilir mi? Partinin ilgili kuruları karar alırsa kongreyi erkene alabiliriz. Bu bir olağanüstü durumdan değil, kongrelerin tamamlanmasıyla ilgili."

Seçim kampanyaları

Mahir Ünal, "2019 seçimlerinde AK Parti nasıl bir kampanya yürütecek?" sorusuna da "Önümüzdeki süreçte seçim kampanyalarımızı daha da yerelleştireceğiz. Daha çok saha ile anlık iletişim ve mikro sorunlar üzerinden iletişim sürecine döndük. İnsanlar kendi mahallelerindeki sorunlarla ilgili. Türkiye'nin büyük makro sorunları çözüldü. Daha çok iletişimde insanların evinde, sokağında daha huzurlu yaşayacağı bir süreç başladı. Bunun iletişimi de bunu gerektiriyor." cevabını verdi.

Ünal, ittifakın ardından AK Parti ile MHP'nin ortak seçim çalışması yapma ihtimalinin olup olmadığına ilişkin de "Her siyasi parti kendi kurumsal kimliği ile ortak hedefler çerçevesinde, kendi siyasal dili ve iletişimini kullanarak, kendi kampanyasını yapacak." ifadesini kullandı.

Muhabir: Enes Kaplan, Mümin Altaş

Son Güncelleme: 08.03.2018 14:34
Anahtar Kelimeler:
Politika
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