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15 Mart 2017 Çarşamba 18:20

Yeni çipli kimlik kartı olmayan oy kullanabilecek mi

YSK,tarafından  16 Nisan’da yapılacak olan yeni anayasa referandumu ile ilgili ‘kimlik açıklaması’ yaptı.

Yeni çipli kimlik kartı olmayan oy kullanabilecek mi
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Yeni çipli kimlik kartı olmayan oy kullanabilecek mi

   YSK,tarafından  16 Nisan’da yapılacak olan yeni anayasa referandumu ile ilgili ‘kimlik açıklaması’ yaptı. Kamuoyunda dolaşan ‘çipli kimlik kartı olmadan referandumda oy kullanılamayacak’ iddialarının hatırlatıldığı açıklamada bu tarz söylentilere itibar edilmemesi istendi.
    YSK’dan yapılan açıklamada “Son günlerde kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Çipli Kimlik Kartı) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler asılsız olup seçmenler, Anayasa Değişikliklerinin Halk oylamasında; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler” denildi.
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Yeni çipli KimlikYSK
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