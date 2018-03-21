AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: Engellilere karşı hassasiyet gittikçe artıyor

ANKARA (AA) - 21 Mart Down Sendromu ve Farkındalık Günü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından bir otelde düzenlenen organizasyonla kutlandı.

Organizasyona, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın yanı sıra Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, federasyon asbaşkanı Ensar Kurt, down sendromlu milli sporcular ve aileleri katıldı.

Ali İhsan Arslan, dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcuları tebrik ederek, "Gurur kaynağımız olan ekibimizin, gelecekte de ülkemizi temsilen daha nice başarılar kazanacaklarına inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Yeter ki azmedelim, çaba sarf edelim, aşkla şevkle, en önemlisi de inançla yaptığımız spora dört elle sarılalım." ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Takımı'nın başarılarının ortada olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Allah halis niyetle yola çıkıp çalışanlara, ter dökenlere mutlaka mükafatlarını verir. Sizler azmin, inancın abidesisiniz. Başarınızla dikkatleri üzerinize çektiğiniz gibi hiçbir engeli olmadığı halde sürekli bahaneler üretenlere de iyi bir ders verdiniz, veriyorsunuz. Tabii burada sizinle beraber ailelerinizi de tebrik etmek gerekiyor. Allah onlardan razı olsun. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız, ne kadar övünseniz sonuna kadar haklısınız. Elbette buradaki sporcu kardeşlerim böyle anne babalara sahip oldukları için çok şanslılar. Sizin arkanızda duran, spor yapmanızı teşvik eden, sizi dünyadan kopartmayıp hayatın içine katan ailelerinizle, tüm toplum olarak, ülke olarak gerçekten gurur duyuyoruz."

Arslan, ülkenin birlik ve beraberliği, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Aile demek, dayanışma, birlik, beraberlik demektir. Bizim bu sağlam aile bağlarımız, devletimizin beka kaygısını silip atıyor. Hastalıklı bir aile, marazi bir toplum yapısı, sorunlu insan ilişkileri, bir devletin, bir milletin en büyük düşmanıdır. Hastalık zihinde başlar. İşte bugün dolayısıyla burada kendileriyle bir araya geldiğimiz kardeşlerimizin gözlerindeki pırıltı, neşe, yaşama sevinci, toplum olarak hepimize örnek olacak cinsten."

"Engellilere karşı hassasiyet gittikçe artıyor"

Milletvekili Arslan, toplumun engelliler konusunda çok bilinçli olmadığını savunarak, "Down sendromu bir hastalık değil, sadece genetik bir farklılıktan ibaret." ifadesini kullandı.

Engelliler konusunda eskiye oranla belirli bir ilerleme olduğunun altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Down sendromu bir hastalık değil, sadece genetik bir farklılıktan ibaret. Engellilere karşı hassasiyet gittikçe artıyor. Bu elbette ailelerin, konuyla alakalı sivil toplum kuruluşlarının gayretiyle, farkındalık geliştirme bilinciyle ilgili. Ön yargıları kırmak atomu parçalamaktan bile zordur. Down sendromlu kardeşlerimiz için 'Okuyamaz, hayatını idame ettiremez.' gibi yaklaşımlar tamamen cahillikten kaynaklanıyor. Sizlerin başarıları bu ön yargıları çoktan kırdı bile."

"Gerçek dostlar kromozom saymaz"

Ali İhsan Arslan, çocukların ve gençlerin daha güzel, müreffeh ve parlak bir gelecek hayali kurabilmelerini istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Uluslararası başarıları özlemle bekliyoruz. Sporun her dalında dereceler almak istiyoruz. Buradan seslenelim; motivasyon nasıl sağlanır, başarı nasıl elde edilir görmek istiyorsanız down sendromlu bu kardeşlerimize bakın. Onlar nasıl çalışıyor, müsabakalara nasıl hazırlanıyor gelin bir tetkik edin. Sizler azminizle, gayretinizle, güler yüzünüzle bize ümit veriyorsunuz, neşe veriyorsunuz. Bu iyi niyetiniz hiçbir zaman eksik olmasın. Ailelerinizdeki sabır, azim, kararlılık takdire şayan, onları tekrar tebrik ediyorum. Gerçek dostlar kromozom saymaz."

Aydın: Engellilerimiz, ülkemizde altın çağını yaşamaktadır

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise yaklaşık 22 bin lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin en büyük federasyonlarından biri olduklarını söyledi.

Son 15 yılda Türkiye'de engellileri spor sahalarında ve madalya alırken gördüklerini vurgulayan Aydın, "Son 15 yıldır tüm engellilerimiz, ülkemizde altın çağını yaşamaktadır. Dövülürken, itilirken gördüğümüz çocuklar, Avrupa'da ülkemizin bayrağını dalgalandırmaktadır." dedi.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş