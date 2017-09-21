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Ali Palabıyık'ın 3. derbisi

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçı yönetecek hakem Ali Palabıyık, kariyerindeki 3. derbisine çıkacak.

Ali Palabıyık'ın 3. derbisi

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçı yönetecek hakem Ali Palabıyık, kariyerindeki 3. derbisine çıkacak.

21 Eylül 2017 Perşembe 14:23
Ali Palabıyık'ın 3. derbisi

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçı yönetecek hakem Ali Palabıyık, kariyerindeki 3. derbisine çıkacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından haftanın en kritik maçına atanan Palabıyık, kariyerinde daha önce 2 kez derbide düdük çaldı.

Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan FIFA kokartlı hakem, son derbisine bir başka Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çıkmıştı.

Palabıyık'ın geçen sezon yönettiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'nin golüyle 1-0 yendi.

Vodafone Park'ta 5 Şubat'ta oynanan ve gergin geçen maçta Palabıyık, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Dusko Tosic'i 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Ankara bölgesi hakemi Palabıyık, bu karşılaşmada ayrıca Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den ise 4 futbolcuya sarı kart gösterdi.

36 yaşındaki Palabıyık, ilk derbi heyecanını ise geçen sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan ve 2-2 biten Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşadı.

Tosic yine kırmızı kart gördü

Ali Palabıyık, bu sezon geride kalan 5 haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birer maçını yönetti.

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.

Siyah-beyazlı futbolcu Tosic, bu maçta da 68. dakikada kırmızı kart görerek, takımını eksik bıraktı. Cezasını geçen hafta tamamlayan Hırvat stoper, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in görev vermesi durumunda derbide görev yapabilecek.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar

Anahtar Kelimeler:
Ali PalabıyıkBeşiktaşDerbiFenerbahçeFutbolSpor
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