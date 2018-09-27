Barcelona şokta

Barcelona lig sonuncusu Leganes'e deplasmanda yenilerek taraftarlarına büyük şok yaşattı.Geçtiğimiz hafta Camp Noue'da Girona ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Barcelona, 1-0 öne olduğu maçta Leganes'e deplasmanda 2-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Philippe Coutinho'nun jeneriklik golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 52. dakikada Nabil El Zhar, 53. dakikada ise Oscar Rodriguez'in gollerine engel olamayınca Leganes deplasmanında şok bir mağlubiyet aldı. Bu galibiyet aynı zamanda Leganes tarihindeki ilk Barcelona galibiyeti oldu.Bu sonuçla Barcelona 13 puanda kalırken, bu sezonki ilk galibiyetini Barcelona'ya karşı alan Leganes ise puanını 4'e çıkarttı.

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