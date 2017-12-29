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Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

29 Aralık 2017 Cuma 18:36
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin 27 Aralık Çarşamba günü televizyon programında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Kurulun Süper Lig takımları Bursaspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor ve TFF 2. Lig ekibi Bucaspor'u da çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk ettiği ifade edildi.

Ayrıca Teleset Mobilya Akhisarsporlu oyuncu Anıl Karaer ve Antalyasporlu futbolcu Maicon'un kural dışı, Kayserispor Kulübü görevlisi Oğuzhan Erdoğmuş'un da sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Muhabir: Emre Doğan

Son Güncelleme: 29.12.2017 15:46
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFFSporProfesyonel Futbol Disiplin KuruluPFDKFutbolAhmet Nur Çebi
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