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08 Ocak 2017 Pazar 19:08

Beşiktaş’tan kötü prova 

Beşiktaş hazırlık maçında Antalyaspor'a 4-2 yenildi.

Beşiktaş'tan kötü prova 
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Beşiktaş’tan kötü prova 

   Süper Lig hazırlık maçında Beşiktaş Antalyaspor’a 4-2 yenildi.Antalya Regnum Carya Hotel’de oynanan karşılaşmada Antalyaspor daha etkin oynadı.Antalyaspor’un gollerini 40.dk. Zeki Yıldırım,43.dk.Mbilla 59.dk. Ondrej Celustka,70.dk.Ramon Motta kaydederken Beşiktaş’ın gollerini 62 ve 76. dk. Anderson Talisca kaydetti.Ara transfer döneminde Beşiktaş'a gideceği konuşulan son anda kulübünde kalan Samuel Eto bu hazırlık maçında forma giymedi.
 
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AntalyasporBeşiktaş
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