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'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baydar, "Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz ve üst sıralara tırmanabilmemiz için skor ne olursa olsun müsabakanın sonuna kadar taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baydar, "Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz ve üst sıralara tırmanabilmemiz için skor ne olursa olsun müsabakanın sonuna kadar taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

02 Mart 2018 Cuma 20:03
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'la yapılacak karşılaşmanın, takımları için yeni bir başlangıç olacağına inandığını belirtti.

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Ahmet Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, "Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz ve üst sıralara tırmanabilmemiz için skor ne olursa olsun müsabakanın sonuna kadar taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu maç bizim için yeni bir başlangıç olacak." ifadesini kullandı.

"Yeni bir başlangıç yapmak için önümüzde zorlu bir karşılaşma var"

Atiker Konyaspor'un zor bir dönemden geçtiğini, sıkıntıları kulüp ve taraftar iş birliğiyle aşacaklarını vurgulayan Baydar, geçmişte olduğu gibi zorlukların üstesinden gelebileceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Şimdi yeni bir başlangıç yapmak için önümüzde zorlu bir karşılaşma var. Oyuncularımızın üstün gayreti, taraftarımızın desteğiyle pazar günü oynayacağımız maçtan alnımızın akıyla çıkacağımızdan şüphemiz yok. Evkur Yeni Malatyaspor'u yenip hepimiz için bambaşka bir sayfa açmak istiyoruz. Bu sene hakem hatalarından canımız çok yandı. Birçok maçta skoru direkt etkileyen kararlar yüzünden puan kayıpları yaşadık. Ne biz bu durumdan şikayetçi olalım ne de rakiplerimiz. Bu yüzden herkesin azami derecede dikkatli olma zorunluluğu bulunmaktadır. Artık ligin boyu kısaldı. Yapılacak her hata sıralamaları doğrudan değiştirecek ve bu, kulüplerin, şehirlerin kaderini etkileyecek. Dolayısıyla hiç kimsenin hata yapma lüksü kalmamıştır."

"Müsabakanın gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlıyoruz"

Pazar günü iyi futbol oynayıp sahadan iyi bir skorla ayrılmayı hedeflediklerini aktaran Baydar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Hafta içinde yaptığımız açıklamalarda olduğu gibi müsabakanın gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlıyoruz. Bu vesileyle Konyaspor Passolig kartı bulunan 125 bin sporseverden, hem takımıza hem de Afrin'de vatanımızın bekası için çarpışan Mehmetçik'imize destek olmak isteyenleri, Büyükşehir Belediye Stadyumu'na davet ediyoruz."

Muhabir: Melike Kınacı

Son Güncelleme: 02.03.2018 17:46
Anahtar Kelimeler:
Spor
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