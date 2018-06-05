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Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi

Teknik direktör Ersun Yanal, "Aziz Yıldırım, ülke sporuna önemli katkılarda bulunmuş, birçok ilki gerçekleştirmiş bir başkan." dedi.

Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi

Teknik direktör Ersun Yanal, "Aziz Yıldırım, ülke sporuna önemli katkılarda bulunmuş, birçok ilki gerçekleştirmiş bir başkan." dedi.

05 Haziran 2018 Salı 14:38
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi

İZMİR (AA) - Teknik direktör Ersun Yanal, Seferihisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen futbol günlerinde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Süper Lig'in yüzde 73 oranla Avrupa'da en çok yabancı oyuncuya yer veren lig olduğunu, Süper Lig'in bütçe olarak 6. sırada olmasına rağmen UEFA sıralamasında bu yıl ilk 30'a bir takım girebildiğini söyledi.

Türkiye'nin genç nüfusuna rağmen sporcu sayısında çok geride olduğunu belirten Yanal, "Biz çocuklarımızı sporla, kültür ve sanatla buluşturmakta başarılı değiliz. Bizim en büyük zenginliğimiz gençliğimizde. Onları doğru yetiştirmeliyiz. Devletin eğitim sistemine bu çocukların kendilerini yetiştirebilecekleri yenilikleri getirmeliyiz. Haftada bir saat Beden Eğitimi dersiyle bunu başarmamız mümkün değil." diye konuştu.

Yanal, Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç ve ekibini tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Aziz Yıldırım, ülke sporuna önemli katkılarda bulunmuş, birçok ilki gerçekleştirmiş bir başkan. Demokratik bir seçim, demokratik paylaşımların olduğu ve gerçekten de herkesin imrenerek izlediği bir seçim oldu. Bu demokratik seçimin sonunda Ali Koç başkan oldu. Vizyon olarak düşünecek olursak, çok önemli bir misyonu temsil eden önemli bir kuruluşun başındaki bir iş adamı. Yapacaklarıyla, birçok insanın güvenini kazanmış bir insan. Ülke sporu açısından da düşünecek olursak, Fenerbahçe, belki de Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü. Bunu da yaptığı seçimle kanıtlamış oldu. Bu büyük sivil toplum örgütünün başında ülkenin sportif lokomotifliğini üstlenecek bir çağdaş değişimin olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum."

Muhabir: Ali Korkmaz

Son Güncelleme: 05.06.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
SporFutbolFenerbahçeErsun Yanal
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