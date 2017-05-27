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27 Mayıs 2017 Cumartesi 20:58

Fenerbahçe 1-Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33. haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor,   1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe 1-Trabzonspor 1
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Fenerbahçe 1-Trabzonspor 1
    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33. haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor,   1-1 berabere kaldı. İki takımın da önemli gol pozisyonlarından yararlanamadığı mücadelede goller, karşılıklı olarak Sow ve Bero'dan geldi. Fenerbahçe, 23. dakikada Sow'un attığı golle 1-0 öne geçti.54. dakikada Trabzonspor, Matus Bero'nun golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Kanarya, 3.'lük koltuğunu son hafta gelmeden riske atmış oldu. Önceki hafta Antalya'ya kaybeden Fenerbahçe, kendi sahasında son iki maçta sadece 1 puan alabildi.
Fenerbahçe:Volkan Demirel - Simon Kjaer - Martin Skrtel - Hasan Ali Kaldırım - İsmail Köybaşı - Jeremain Lens - Josef De Souza - Mehmet Topal - Moussa Sow - Robin Van Persie - Emmanuel Emenike
Trabzonspor:Onur Kıvrak - Uğur Demirok - Carl Medjani - Emmanuel Mas - Joao Pereira - Matus Bero - Yusuf Yazıcı - Okay Yokuşlu - Olcay Şahan - Dame N'Doye - Fabian Castillo
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeTrabzonspor
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  33. haftasında sahasında Adanaspor 2-1 yendi.

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