Fenerbahçe 1-Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33. haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı. İki takımın da önemli gol pozisyonlarından yararlanamadığı mücadelede goller, karşılıklı olarak Sow ve Bero'dan geldi. Fenerbahçe, 23. dakikada Sow'un attığı golle 1-0 öne geçti.54. dakikada Trabzonspor, Matus Bero'nun golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Kanarya, 3.'lük koltuğunu son hafta gelmeden riske atmış oldu. Önceki hafta Antalya'ya kaybeden Fenerbahçe, kendi sahasında son iki maçta sadece 1 puan alabildi.Volkan Demirel - Simon Kjaer - Martin Skrtel - Hasan Ali Kaldırım - İsmail Köybaşı - Jeremain Lens - Josef De Souza - Mehmet Topal - Moussa Sow - Robin Van Persie - Emmanuel EmenikeOnur Kıvrak - Uğur Demirok - Carl Medjani - Emmanuel Mas - Joao Pereira - Matus Bero - Yusuf Yazıcı - Okay Yokuşlu - Olcay Şahan - Dame N'Doye - Fabian Castillo