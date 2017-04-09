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09 Nisan 2017 Pazar 21:02

Fenerbahçe 3-Akhisarspor 1

   Spor Toto  Turgay Şeren Sezonu Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor'u Miguel Lopes (kk), Josef ve Lens'in golleriyle 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe 3-Akhisarspor 1
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Fenerbahçe 3-Akhisarspor 1
   Spor Toto  Turgay Şeren Sezonu Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor'u Miguel Lopes (kk), Josef ve Lens'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Advocaat da oyuncu değişikliği yapmayarak yine tartışma konusu oldu. Kanarya, maç fazlasıyla puan durumunda Galatasaray'ın da önüne geçti.
  Fenerbahçe bu skorun ardından gözünü Başakşehir-Galatasaray maçına çevirirken, referandum nedeniyle boş geçilecek hafta sonrasında ezeli rakibiyle TT Arena’da karşılaşacak.Kadıköy’de 7 bin 550 taraftarın önünde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz bitecek derken, 44. dakikada gol geldi! Fenerbahçe’nin Lens’le sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte ters bir kafa vuruşu yapan Miguel Lopes kendi ağlarını sarstı: 1-0.
    İkinci yarının hemen başında 50. dakikada Kjaer’in kaptırdığı top sonrası Cikalleshi hızla ceza sahasına girdi, bu sırada kalesini terk eden Volkan kendisini geçen Cikalleshi’yi formasından çekip düşürdü. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Vaz Te, Volkan’ı terse yatırdı ve maça denge getiren golü kaydetti: 1-1. 60’ıncı dakikada  Van Persie ceza sahası dışından şutunu çekti, yerden giden topu önünde bulan Josef kale önünde boş durumda ağları sarstı: 2-1.Maçın duraklama dakikasında Jeremain Lens maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Sağ taç çizgisi önünde topu çalan Jeremain Lens içeriye çok hızlı girdi ve sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruşla ağları sarstı: 3-1.
Fenerbahçe: 
Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Aatif, Alper, Van Persie
Akhisar: 
Lukac, Ömer Bayram, Mustafa, Caner, Lopes, Soner, Custodio, Larsson, Özer, Olcan, Cikalleshi
Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu
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