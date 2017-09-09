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Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor.

Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor.

09 Eylül 2017 Cumartesi 09:47
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor

Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor

   Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak. beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Fenerbahçe ligde geride kalan 4 haftalık bölümü 1 galibiyet, 2 beraberlikle geçti. 5 puanla, 6. sırada bulunuyor.

   Medipol Başakşehir ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucu topladığı 6 puanla 4. sırada yer alıyor.Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak 4. hafta mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek. Serkan Ok ve Süleyman Özay’ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

   Fenerbahçe  eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugün 19. kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 18 maçta  Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. Sarılacivertlilerin  24 golüne, lacivert-turunculular 21 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, ikinci yarıda ise Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı skorla galip geldi.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMedipol Başakşehir
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