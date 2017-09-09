Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 4. haftasında’i konuk ediyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak. beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Fenerbahçe ligde geride kalan 4 haftalık bölümü 1 galibiyet, 2 beraberlikle geçti. 5 puanla, 6. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucu topladığı 6 puanla 4. sırada yer alıyor.Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak 4. hafta mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek. Serkan Ok ve Süleyman Özay’ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

Fenerbahçe eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugün 19. kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. Sarılacivertlilerin 24 golüne, lacivert-turunculular 21 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, ikinci yarıda ise Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı skorla galip geldi.