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26 Mayıs 2017 Cuma 10:03

Fenerbahçe Basket Takımı için özel koleksiyon

Fenerbahçe Spor Kulübü, lisanslı üreticisi Starelya firmasına  taraftarları için koleksiyon değeri olan yeni bir ürün tasarlattı.

Fenerbahçe Basket Takımı için özel koleksiyon
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Fenerbahçe Basket Takımı için özel koleksiyon
Fenerbahçe Spor Kulübü, lisanslı üreticisi Starelya firmasına  taraftarları için koleksiyon değeri olan yeni bir ürün tasarlattı.
Başta koç Obradovic olmak üzere basketbol takımının 5 oyuncusunun 3 boyutlu figürlerinin yer alacağı bu özel set Fenerbahçe’ nin kuruluşunun 110. yılı ve muhteşem Avrupa Şampiyonluğu zaferi şerefine tüm dünyada sadece 1907 adet ürettirildi.
Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre isme özel düzenlenecek olan ve basketbolcuların imzalarının da bulunacağı “Limited Edition“ sertifikası ile birlikte Fenerbahçeli taraftarlara ulaştırılacak.
Dünyada ilk defa bir spor kulübünün basketbol takımı oyuncuları için gerçekleştirdiği bu projede Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncularına ait dijital modeller “Üç Boyutlu Fotografik Görüntüleme“ tekniği kullanılarak elde edildi.



Detaylı tasarım süreçlerinden geçirilerek 3 boyutlu olarak modellenmiş ve özel 3D yazıcılarda kompozit içerikli bir alçı kullanılarak renkli olarak üretildi.
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Fenerbahçe Basket Takımı
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