Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i farklı yendi

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes’e konuk oldu. Fenerbahçe Beko, mücedeleden 56-73 galip ayrılarak dört galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinde 1-0 öne geçti ve saha avantajını eline geçiren taraf oldu.



Final serisinin ikinci maçı, 11 Haziran Salı günü saat 18.45’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.



Hava atışıyla başlayan mücadelede televizyon molasına 6-6 eşitlikle gidildi. Moladan Melli’nin iki sayılık isabetiyle dönen Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile farkı 10 sayıya çıkardı. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 10-18 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe Anadolu Efes art arda bulduğu sayılarla başlarken; Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Ahmet’in sayılarıyla farkı korumayı başardı(16-22). Faule rağmen isabeti bulan Kostas Sloukas ile farkı 8 sayıya çıkaran Fenerbahçe Beko, oyun adına liderliği eline alan Ali Muhammed’in de üst üste basketleriyle skoru 25-33 yaptı. Ancak Anadolu Efes, Buğrahan ve Vasilije Micic’in iki sayılık isabetleriyle farkı üçe kadar indirdi(32-35). Zeljko Obradovic’in molasından Kaptan Melih’in beş sayılık serisiyle dönen Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ile farkı tekrar çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 32-42 önde girmeyi başardı.



İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed’in üç sayılık isabetiyle farkı 17 sayıya kadar çıkarı(34-51). Anadolu Efes, Shane Larkin ile sayılar bulsa da Fenerbahçe Beko, hem hücumda hem de savunmada etkili bir oyun ortaya koyarak rakibinin sadece dört sayı bulmasına izin verdi ve üçüncü çeyreği de 36-62 önde tamamladı.



Son çeyrekte de farkını ortaya koyan Fenerbahçe Beko, son dört dakikaya 20 sayılık avantajla girdi(46-66). Son ana kadar oyun hakimiyetini ve skor avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed’in üçlüğüyle maça noktayı koydu ve mücadeleden 56-73 galip ayrılarak final serisinde 1-0 öne geçti.

Melih Mahmutoğlu “Fenerbahçe Beko’nun gerçek resmini bugün gösterdik”

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Anadolu Efes galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Şampiyon olmak için üç maç daha kazanmaları gerektiğini ifade eden Melih, “Sadece bir maçı kazandık. Şu an 1-0 avantajlı duruma geçmiş olabiliriz. Ama biz aynı şekilde Salı günü de oynamaya da devam edeceğiz. Çünkü Final-Four yarı finalinde ortaya koyduğumuz mücadele Fenerbahçe Beko’nun gerçek mücadelesi değildi. Zaten bunu biliyorduk. Bu şekilde bu maça hazırlandık. Sahada da ne konuştuysak onları verdik. Sonuçta da güzel bir galibiyet aldık. Şu an sadece 1-0 öndeyiz. 2-0 yapmak için yine aynı coşkuyla sahada olacağız. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir ortam vardı. Gerçek Fenerbahçe taraftarının ne olduğunu burada bir kez daha gösterdiler. Salı günü de onları yine buraya bekliyoruz. Biz de sahada üstümüze düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe Beko’nun gerçek resmini bugün gösterdik. Yine göstermeye devam edeceğiz. Şampiyon olmak için almamız gereken 3 maç daha var. Yorucu olacak. Anadolu Efes’i gösterdiği mücadeleden ötürü tebrik ediyorum.” dedi.



Kaptan Melih Mahmutoğlu bir muhabirin Ergin Ataman’a yapılan tezahüratlar ile alakalı sorusunu ise; “Bunu aynı şekilde Ergin Ataman’a sordunuz mu? Baskonia’da neler olduğunu? Ona sorun, ondan sonra bana sorabilirsiniz. O zaman ben cevaplarım. Biz o gün neler olduğunu televizyondan gördük. Tribünlerde de neler olduğunun farkındayız. Biz basketbolcuyuz. Sahaya da ne olması gerekiyorsa onu yansıtmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe taraftarı önüne gelen herkese bu şekilde davranmıyor. Vardır bir bildikleri. Tasvip ettiğimi söylemiyorum ama en son Vitoria’da olanları gördük. Siz de görmüşsünüzdür. Sizlerden biraz daha cesur olmanızı bekliyorum. O zaman sorabilirdiniz ama kimse cesaret edip sormadı. Şimdi bana soruyorsunuz. Final serisinden sonra istediğiniz bütün soruları büyük bir cesaretle cevaplayabilirim.” şeklinde yanıtladı.

(Fenerbahçe)