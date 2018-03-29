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Fenerbahçe Doğuş Rusya'da kazandı

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 73-64 yendi.

Fenerbahçe Doğuş Rusya'da kazandı

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 73-64 yendi.

29 Mart 2018 Perşembe 22:25
Fenerbahçe Doğuş Rusya'da kazandı

İSTANBUL (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'nda yapılan maça Wanamaker, Kalinic ve Melli'nin basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 7-5 önde geçti. Khimki, Shved, Gill ve Jenkins'in skorer oyunuyla etkili olsa da sarı-lacivertli ekip, Nunnally'nin basketleriyle ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci periyotta üstünlük birkaç defa el değiştirdi. Thompson ile skor bulan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikayı 27-25 önde geçti. Karşılıklı sayıların atıldığı kalan bölümde iki takım arasında kopma yaşanmadı ve devre arasına Rus ekibi 38-37 önde girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreği dengeli başladı. Karşılaşmanın 25. dakikasını 45-43 üstün geride bırakan Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed, Wanamaker, Sloukas ve Melli'nin basketleriyle etkili oldu ve çeyreği 59-53 üstün kapattı.

Son çeyreğin başında Sloukas ve Thompson ile basket bulan Fenerbahçe Doğuş, 32. dakikanın başında farkı çift haneye taşıdı: 53-64. Yakaladığı avantajı maç sonuna kadar devam ettiren sarı-lacivertli ekip, sahadan 73-64 galip ayrıldı.

Bu skorla Fenerbahçe Doğuş 21. galibiyetini elde ederken, Khimki 13. kez mağlup oldu.

Muhabir: Emrah Oktay

Anahtar Kelimeler:
29. HaftaBasketbolFenerbahçe DoğuşKhimkiRusyaSporTHY Avrupa Ligi
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