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Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Khimki

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takım, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Rusya ekibi Khimki'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Khimki

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takım, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Rusya ekibi Khimki'yi ağırlayacak.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:03
Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Khimki

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki'yi konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertliler, geçen hafta Rusya deplasmanında lider CSKA Moskova'yı uzatmada 95-93 mağlup etmeyi başardı. İlk 8 maçında 5 galibiyet, 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, haftaya averajla 4. sırada girdi.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih Mahmutoğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ın kadrosunda yer aldığı için bu maçta forma giyemeyecek.

Avrupa Ligi'ne 1 sezon aradan sonra katılan ve iyi bir başlangıç yapan Khimki, haftaya Fenerbahçe Doğuş'la aynı galibiyet sayısında girdi. Ligin ilk 6 haftasında 5 galibiyet alan Rus ekip, son 2 haftada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Khimki de ise Rusya Milli Takımı'nda yer alan Andrey Zubkov da bu maçta oynayamayacak.

Bu iki takım arasında bugüne dek oynanan Avrupa Ligi maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyet sayılarında 4-2 üstünlüğü bulunuyor.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Son Güncelleme: 23.11.2017 09:08
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiSporKhimkiFenerbahçe DoğuşBasketbol9. Hafta
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