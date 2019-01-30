Galatasaray'dan bir transfer bombası daha

Galatasaray transferin son gününe hızlı girdi.Önce Kasımpaşa'nın başarılı golcüsü Diagne ile anlaşan Galatasaray Christian Luyindama'yı darenklerine bağladı.Galatasaray'dan son dakika Christian Luyindama transferi geldi. Sarı-Kırmızılı takım Standard Liege forması giyen 25 yaşındaki defans oyuncusunu 9 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.Maicon'un bu transferin ardından Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Luyindama bu sezon Belçika Ligi'nde çıktığı 30 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.Ayrıca Galatasaray'ın Luyindama ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.Ayrıca oyuncunun bonservisi için Standard Liege'e banka teminatı gönderildi. Christian Luyindama'nın kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

(Fanatik)