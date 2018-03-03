Galatasaray, Karabük'ten 7 - 0 galibiyetle dönüyor



Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendi. Bu sonuç sezonun en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti... Galatasaray'ın liderliği geri aldığı karşılaşmada yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis 4 golle gecele damgasını vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım fırtına gibi başladığı ve ilk yarıda 6 gol attığı maçta Karabükspor'u 7-0 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada, 18. dakikada, 26. dakikada, 33. dakikada Bafetimbi Gomis, 16. dakikada kendi kalesine Özgür, 40. dakikada Garry Rodrigues, 64. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de puanını 50'ye çıkarırken haftayı lider kapatmayı başardı. Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Karabükspor ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'u konuk edecek.

GALATASARAY'DAN FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ! 18 DAKİKADA 3-0

Yoğun yağmur altında oynanan maça Galatasaray fırtına gibi başladı. Henüz 5. dakikada sol kanatta Garry Rodrigues topla buluştu. Rodrigues topu sağına çektikten sonra ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka direkte Feghouli kafasıyla topu altıpasa indirdi. Bafetimbi Gomis, altıpas üzerinde yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve Galatasaray bu golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

Galatasaray baskısı devam ederken, 9. dakikada kazanılan korner öncesinde hakem sarı-kırmızılı takımdan Maicon ve Ryan Donk'a, Karabükspor'dan da Özgür Yılmaz'a ceza sahasındaki itiş kakış nedeniyle sarı kart gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım 16. dakikada yine sol kanattan hücuma çıktı. Garry Rodrigues'in ceza sahasına ortasında Karabükspor forması giyen Özgür yaptığı ters kafa vuruşunda topu kendi ağlarına gönderdi. Galatasaray bu golle skoru 2-0'a getirdi.

Bu golden sadece 2 dakika sonda sarı-kırmızılı takımda sol kanattan Nagatomo topla buluştu. Nagatomo'nun ceza sahasına ortasında top altıpas önündeki Gomis'e geldi. Fransız yıldız şık bir hareketli rakibinden kurtuldu ve yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasatray 18. dakikada bu golle skoru 3-0'a getirmeyi başardı.

BAFE GOMIS, JARDEL'İN REKORUNU KIRDI! TARİHE GEÇTİ

Skor üstünlüğü Galatasaray'a geçtikten sonrade oyundan düştü. Gelişenatağında ceza sahasına sarkan, gönderilen topu kontrol etmeyi başardıç Cezayirli oyuncu altıpas önündeki Gomis'e pasını çıkardı. 25. dakikadatopu ağlara göndererek farkı 4'e çıkardı. Gomis attığı bu golle adını Galatasaray tarihine de yazdırmayı başardı., bir sezonda ligde Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını ele geçirdi. Daha önce bu ünvan 22 golle Jardel'e aitti.

Oyunun kontrolünü tamamen elinde bulunduran Galatasaray, orta sahayı hızlı geçti. Feghouli, Selçuk'un pasında çok şık bir hareketle topu Gomis'e aktardı. Gomis, ceza sahasına girdikten sonra kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve top 33. dakikada ağlara gitti. Galatasaray, bu golle Karabükspor karşısında skoru 5-0'a getirdi.

Galatasaray'da 40. dakikada bu kez Garry Rodrigues sahneye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Mariano topu ceaz sahasına havalandırdı. Garry Rodrigues müsait pozisyonda yaptığı etkili kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle skoru 6-0'a getiirdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Galatasaray, ilk 45 dakikayı Karabükspor karşısında 6-0 önde kapattı.

UZUN ARADAN SONRA FERNANDO FORMASINA KAVUŞTU

Fatih Terim, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Sarı-kırmızılı takımda Ryan Donk yerine uzun süreli sakatlığını atlatan Fernando oyuna dahil oldu.

İkinci yarıya da Galatasaray hızlı başladı. Serbest vuruşta ceza sahasına havalandırılan topu Feghouli yaptığı kafa vuruşunda ağları buldu. Ancak yan hakem pozisyonda ofsayt bayrağını kazandı ve gol geçerli sayılmadı.

SİNAN GÜMÜŞ GİRDİ, 3 DAKİKA SONRA GOLÜ ATTI

Fatih Terim, 61. dakikada 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Galatasaray'da Selçuk İnan yerine oyuna Sinan Gümüş dahil oldu.

Mücadelenin 64. dakikasında gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta Mariano topla buluştu. Mariano yerden gönderdiği topu Sinan Gümüş ile buluşturdu. Sinan ceza sahası içinde hafif sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle Karabükspor karşısında skoru 7-0'a getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oyuncu değişiklik hakkını da 73. dakikada kullandı. Bu dakikada sarı-kırmızılı takımda Garry Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin oyuna dahil oldu.

Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, baştan sona üstün oynadığı maçta Karabükspor'u 7-0 mağlup etmeyi başardı