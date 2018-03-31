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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 291 milyon lira nakit akışı sağladık

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 24 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mazbatalarını almalarının ardından geçen 2 aylık sürede önemli bir nakit girdisi sağlamayı başardıklarını dile getirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 291 milyon lira nakit akışı sağladık

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 24 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mazbatalarını almalarının ardından geçen 2 aylık sürede önemli bir nakit girdisi sağlamayı başardıklarını dile getirdi.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:51
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 291 milyon lira nakit akışı sağladık

İSTANBUL (AA) - Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurulunun açılış konuşmasını yapan Mustafa Cengiz, "Burada önemli, tarihi bir mali genel kuruldayız. Belki dernekler tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Faaliyet raporunu, denetleme raporunu yapan eski yönetim, bunu sunan ise yeni yönetim olacak." dedi.

Raporlarda yönetim olarak kendilerinin sadece notları bulunduğunu aktaran Cengiz, "Kavgadan çekindiğimizden değil, hukuki kavga istemediğimizden, eski yönetimin verdiği her raporu inceleyip yayımlayacağımızı söyledik ve yaptık. Bizim hiçbir endişemiz yok. İki rapor olduğu için, kendi aramızda tartışmalar çıkabilir. Benim başkan olarak sizden ricam, Galatasaray'ın asaletine, vakarına yakışır hitaplarda bulunmamız." diye konuştu.

"291 milyon lira nakit akışı sağladık"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 24 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mazbatalarını almalarının ardından geçen 2 aylık sürede önemli bir nakit girdisi sağlamayı başardıklarını dile getirdi.

Yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerine dikkati çeken Cengiz, "Yönetim olarak 2 aylık süreçte 291,53 milyon lira nakit akışı sağladık. Sermaye artışı başvurumuzdan 146,92 milyon lira geldi. Futbolcu kira ve satışlarından 72,34 milyon lira geldi ve büyük bölümü Badou Ndiaye'den sağlandı. Yayın haklarından 19,5 milyon lira, VIP-loca satışlarından da 9,11 milyon lira nakit girişi sağlandı. Bu kalemde toplam gelir 21 milyon liraya kadar da ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte 287,2 milyon lira da nakit çıkışı olduğunu anlatan başkan Cengiz, "Bu rakamı ödeme yaptık. Vergi ve SGK kaleminde 35,59 milyon lira, gecikmiş futbolcu ödemelerinde 95,97 milyon lira, diğer kulüplere geciken bonservis ile kira ödemeleri için 49,91 milyon lira çıkış oldu. Dün tüm futbolcularla tek tek oturup, 'temiz kağıdı' aldık. Fiili ödeme ile yaptık bunu." ifadelerini kullandı.

"Kredi borçları düştü"

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın kredi borçlarını aşağı çektiklerini bildirdi.

Göreve geldiklerinde 263 milyon lira olan kredi borçlarının 245,4 milyon liraya gerilediğini anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Kredi borçları düştü. Factoring firmalarına olan 34,1 milyon lira borç ödendi, halen de 22,9 milyon lira kaldı. Ayrıca 35,1 milyon lira kredi geri ödemesi yaptık. Biz 17 factoring firmasına borç ödedik. Nasıl bir duruma düşmüşüz ki yüksek faizle kredi alıyoruz bunlardan. Keşke alınmasaydı. Tanrı bizi bir daha factoring firmalarının eline düşürmesin. İnşallah hepsini temizleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Adnan Polat başkanın aramıza katılmasını istiyorum"

Başkan Cengiz, 2011 yılı mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemesi sonrası sarı-kırmızılı camia ile kırgınlık yaşayan eski başkanlardan Adnan Polat'ın yeniden aralarına katılmasını istediğini vurguladı.

Kulübün eski başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Adnan Polat ile bir araya gelmek için izin istediğini anlatan Cengiz, "Gittim görüştüm. Bir kırgınlık vardı. 'İadeiitibar istemiyorum.' dedi. Konu Yargıtay'a taşındı ve oy birliği ile o ibrasızlığı iptal etti. Biz burada hukuken zaten yeni bir oylama yapamayız. Bu küslük son bulsun. Biz Adnan başkanımızın ve yönetiminin yaptıklarını unutamayız. Bu kırgınlığın bitmesini istiyorum. Adnan Polat başkanımızın aramıza katılmasını istiyorum. Birleştikçe büyür, ayrıştıkça parçalanırız." şeklinde görüş belirtti

UEFA ile yapılan görüşmeler

Konuşmasında UEFA yetkilileri ile yapılan görüşmelere de değinen başkan Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"UEFA bizi izliyor. İki kez buluştuk ve ciddi sunumlar yaptık. UEFA, Galatasaray ve Türkiye'yi kazanmak istiyor. Büyüklüğümüzün bilincinde. Galatasaraysız bir organizasyon düşünmüyorlar ama bizim hatalarımız da ortada. Sanırım UEFA, futbolla yatıp futbolla kalkan bir ulusu cezalandırmayacaktır. Umarım öyle olur. UEFA'ya vaatlerde bulunduk. Sıkı bir mali politika izleyeceğiz. İnan edin, her noktada bunu realize edeceğiz. İki yılın sonunda biz Galatasaray'ı başa baş noktaya getirme, üçüncü yılda artıya geçme, dördüncü yılda ise kanatlanma sözü verdik. Yapamazsam istifa ederim. Yönetim olarak UEFA'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz."

Son Güncelleme: 31.03.2018 09:57
Anahtar Kelimeler:
SporOlağan Mali Genel KurulMustafa CengizGalatasaray
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