Galatasaray son dakikalarda çöktü

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, Karabükspor karşısında kritik bir puan kaybı yaşadı. Maçı Karabükspor 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı takımın 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Riekerink’in ekibi 16. dakikada Yasin Öztekin’in golüyle 1-0 öne geçti. Yasin’in pozisyonunda elle oynama itirazında bulundu Karabüksporlu oyuncular. Tekrar görüntülerinde Yasin’in topu omzuyla kontrol ettiği ortaya çıktı. Bu pozisyondan sonra Karabük taraftarları maç boyunca “hırsız Yasin” diye bağıdrılar.