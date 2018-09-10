Hamza Hamzaoğlu Rizespor'da
Antalyaspor teknik direktörlüğü görevinden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Rizespor'la anlaştı.Çaykur Rizespor’da Antalya yenilgisi sonrası istifası istenen İbrahim Üzülmez’le bugün masaya oturacak olan yönetim genç hocayla yollarını resmen ayıracak. Takımı deneyimli bir çalıştırıcıya emanet etmek isteyen Karadeniz ekibinde gündeme Aykut Kocaman, Mustafa Denizli ve Okan Buruk isimleri gündeme gelmişti. Kocaman’dan ret yanıtı alan; Denizli ve Buruk’la anlaşamayan Yeşil-Mavililer son kararını verdi: Hamza Hamzaoğlu...
Çalışmalarını altyapı sorumlusu Mehmet Ali Karaca yönetiminde sürdüren Çaykur Rizespor çarşamba günü yeni hocasıyla ilk idmanına çıkmak istiyor. Bursaspor’u konuk edecek olan Rizespor’da hazırlıklar tam kadro devam ediyor.
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