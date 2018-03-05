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'İkibuçukluğun' maç heyecanı

Profesyonel takımların altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için top toplayıcı olmak büyük anlam ifade ediyor. Top toplayıcı çocuklar, 'ikibuçukluk' olarak görev yaptıkları her maçta, hayallerine en yakın mesafede olmanın heyecanını yaşıyor.

'İkibuçukluğun' maç heyecanı

Profesyonel takımların altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için top toplayıcı olmak büyük anlam ifade ediyor. Top toplayıcı çocuklar, 'ikibuçukluk' olarak görev yaptıkları her maçta, hayallerine en yakın mesafede olmanın heyecanını yaşıyor.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:16
'İkibuçukluğun' maç heyecanı

ANKARA (AA) - Halil Sağırkaya/ Musa Samur - Profesyonel futbol takımların altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin "ikibuçukluk" olarak tabir ettiği top toplayıcı olmak "çok büyük" anlam ifade ediyor.

Karşılaşmalarda topu hızla futbolcuya verip, asist yaparak bazen taraftarın kahramanı olan, bazen mağlup durumdaki deplasmana gelen oyuncu tarafından "gecikme" fırçası yiyen "ikibuçukluklar" için, "golü ikibuçukluk attı", "asistin yarısı o ikibuçukluğa yazılmalı", "sahada aynı anda iki top olmasının baş sorumluları" şeklinde yorumlar ve "Herkes top toplayıcı çocuğu konuşuyor", "Maçın adamı top toplayıcı çocuk." başlıklı haberler yapılır.

"İkibuçukluk" tabirinin kullanılmasına ilişkin ise "Aldıkları 2,5 liralık yevmiye" nedeniyle diyen var, "Spor Toto yazan eşofman giyiyorlardı, Spor Toto şans oyununun da kolonu 2,5 liraydı" ifadesini kullanan, ya da "maçlarda sahaya atılan 2,5 liraları topladıkları için" yakıştırmaları yapanlar mevcut.

A Milli Futbol Takımı futbolcusu Arda Turan'ın bir Galatasaray maçında George Hagi'nin golü sonrası saha kenarında sevinirken görüntüleriyle ya da Bundesliga'da top toplayıcı Umut Tohumcu'nun hızlı davranarak Hoffenheim taraftarının "kahramanı" olmasıyla da dönem dönem gündeme gelen top toplayıcı çocuklar, "ikibuçukluk" olarak görev yaptıkları her maçta, hayallerine en yakın mesafede olmanın heyecanını yaşıyor.

"10 numara"nın sırları

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yapan 13 yaşındaki Arda Güler, yaşadığı heyecanı "Çok güzeldi." diye tarif etti.

Futbolcularla sahaya çıkarken heyecanını, "Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum." ifadeleriyle anlatan Arda, karşılaşmada Trabzonspor lehine verilen penaltı sonrasında Gençlerbirliği kalecisi Hopf'u "Sağ taraf." diyerek uyardığını, kırmızı-siyahlı kalecinin de sağ tarafına yapılan vuruşta gole izin vermediğini söyledi.

Karşılaşma sırasında kendisini futbolcuların yerine koyduğunu, saha içinde olduğunu hayal ettiğini "Penaltıyı ben kullansaydım gol yapardım." dediğini dile getiren Arda, maçın ardından 4 futbolcudan forma istediğini ancak başarılı olamadığını ifade etti.

Fenerbahçe forması giyen Alex De Souza ve Gençlerbirliği altyapısında yetişen İrfan Can Kahveci'nin idolleri olduğunu dile getiren Arda, "Artık hep onu izliyorum." dediği başkent ekibinin Beninli futbolcusu Stefane Sessegnon ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı ve tecrübeli oyuncudan "10 numara" olabilmenin sırlarını öğrendi.

Son Güncelleme: 05.03.2018 13:04
Anahtar Kelimeler:
TOP TOPLAYICISÜPERLİGSpor Toto Süper LigIkibuçuklukGençlerbirliğiFutbol
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