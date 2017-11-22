Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105964
ALTIN
163.114
DOLAR
3.9325
STERLİN
5.2239
EURO
4.6364
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret
Karabağ sahasında Chelsea'ye mağlup oldu
Karabağ sahasında Chelsea'ye mağlup oldu
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Anadolu Efes 6. kez 'dalya' diyecek
Anadolu Efes 6. kez 'dalya'...
Avrupa'da moda Beşiktaş
Avrupa'da moda Beşiktaş

Karabağ sahasında Chelsea'ye mağlup oldu

İngiltere temsilcisi Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk olduğu Azerbaycan'ın Karabağ takımını 4-0 mağlup etti.

Karabağ sahasında Chelsea'ye mağlup oldu

İngiltere temsilcisi Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk olduğu Azerbaycan'ın Karabağ takımını 4-0 mağlup etti.

22 Kasım 2017 Çarşamba 22:53
Karabağ sahasında Chelsea'ye mağlup oldu

BAKÜ (AA) - İngiltere temsilcisi Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk olduğu Azerbaycan'ın Karabağ takımını 4-0 mağlup etti.

Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Portekizli hakem Manuel De Sousa yönetti.

Chelsea, Karabağ kaptanı Sadygov'un 19. dakikada gördüğü kımızı kart sonrası Eden Hazard'ın 21. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. İngiliz ekibi, Willian'ın 37. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Fabregas'ın 73. dakikadaki penaltı golüyle farkı 3'e çıkaran Chelsea, Willian'ın 85. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı 4-0 kazandı. İngiliz ekibi, bu sonuçla son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Şenol Güneş de maçı izledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbol A takım direktörü Ali Naibi de karşılaşmayı izledi. Güneş ve Naibi, maçı Karabağ Kulübü Başkanı Tahir Gozel ile beraber takip etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Güneş ve Naibi, maç öncesi Karabağ Kulübünü ziyaret ederek, teknik direktör Kurban Kurbanov ile bir araya geldi.

Ziyarette Güneş, Kurbanov'a siyah-beyazlı futbolcuların imzaladığı Pepe formasını hediye ederken, Kurbanov da Güneş'e isminin yazılı olduğu 1 numaralı Karabağ forması takdim etti.

Karşılaşmayı yaklaşık 68 bin taraftar izledi. Karabağ taraftarları, mücadele öncesinde Azerbaycan tarihindeki en büyük koreografi gösterisine imza attı. Azerbaycan bayrağının renkleri olan mavi, kırmızı ve yeşilden oluşan, Azerbaycan ve Karabağ sözlerinin yazıldığı koreografi tüm stattan büyük alkış aldı. Taraftarlar, maç boyunca coşkulu tezahürat yaparak Karabağ takımına destek verdi.

Yaklaşık bin 500 Chelsea taraftarı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Statta bulunan çok sayıda Türk taraftar da Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak, Karabağ takımını destekledi.

Muhabir: Ruslan Rehimov

Son Güncelleme: 22.11.2017 20:15
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi C GrubuSporKarabağChelseaBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Anadolu Efes 6. kez 'dalya' diyecek
Anadolu Efes 6. kez 'dalya' diyecek
Avrupa'da moda Beşiktaş
Avrupa'da moda Beşiktaş
Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas: Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde
Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas: Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde
Medipol Başakşehir'in tek şansı galibiyet
Medipol Başakşehir'in tek şansı galibiyet
Atiker Konyaspor Olympique Marsilya'yı konuk edecek
Atiker Konyaspor Olympique Marsilya'yı konuk edecek
FIFA Futbol Zirvesi yarın İstanbul'da yapılacak
FIFA Futbol Zirvesi yarın İstanbul'da yapılacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim