Karius ilk maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Loris Karius, Beşiktaş Instagram TV’ye özel açıklamalarda bulundu.Klaus yağtığı açıklamalarda şöyle konuştu;

“Bütün takım arkadaşlarım buraya uyum sağlayabilmem için ellerinden geleni yapıyorlar. Çok yardımcı oluyorlar. Hatta burada çok uzun zamandan beri antrenman yapıyormuşum gibi hissediyorum. O anlamda çok iyi gidiyor. İlk maça gelecek olursak, maçın büyük bir bölümünde gol yemeden kazanacağımız bir maç gibi görünüyordu. Ancak son bölümde yediğimiz bir gol ile iki puan kaybettik. O yüzden pozitif giden bir karşılaşmada puan kaybetmiş olduk. Dediğim gibi genel olarak uyum süreci gayet iyi gidiyor.

İlk maçımda sarı kart gördüm. Doğru bir karar değildi belki. Ancak insanlar size bir şey attığında sizin de o alanı temizlemeniz gerekiyor, oyunu başlatabilmeniz için. Ben de onunla meşgulken hakem zaman geçirdiğimi düşündü ve bir sarı kart vermiş oldu. Yapacak bir şey yok.Vodafone Park’ta Partizan maçını da izlemiştim. Atmosfer gerçekten çok etkileyici. Takımı iten çok destekleyen bir taraftar grubu var. Vodafone Park yeni ve çok etkileyici bir stadyum.İnsanın kendisiyle ilgili konuşması biraz zor, ancak şunu söyleyebilirim. Kendimi modern bir kaleci olarak tanımlıyorum. Bu da ne demek, takım önde oynadığında geride güvenliği sağlayan gerektiğinde topları karşılayabilen bir kaleci olarak tanımlıyorum.İstanbul benim için çok farklı ve yeni bir deneyim. Çok güzel ve çok büyük bir şehir. İnsanlar çok pozitifler. Sevgilerini, yakınlıklarını gösteriyorlar. Bunlar çok güzel şeyler.Takıma katkı yapacağıma ve burada çok şey öğreneceğime inanıyorum. Takımın önemli bir parçası olacağıma inancım tam. Taraftarlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum. Umarım önümüzdeki hafta Vodafone Park’ta ilk defa sizin karşınıza çıkma imkanı bulacağım. Sizleri yanımızda olmanız için Vodafone Park’a bekliyoruz.”