

Kartal, Galatasaray'ın ağlarını delik deşik etti



Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı Cenk Tosun, Tosic ve Negredo'nun attığı gollerle 3-0 yendi. Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk kez derbi kazanırken, Galatasaray'ın büyük maçlardaki özlemi 15 maça çıktı.

Igor Tudor yönetiminde çıktığı 8 büyük maçın 7'sinde kaybeden ve sadece 1 puan toplayan Galatasaray ise yarışta yara aldı. Tudorlu Galatasaray'ın büyük maç performansı sosyal medyada alay konusu oldu.

SAHADA KİMLER VARDI

BEŞİKTAŞ: 3 - GALATASARAY: 0

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 82 Talisca), Tolgay Arslan (Dk. 65 Medel), Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel, Cenk Tosun (Dk. 88 Negredo)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Denayer (Dk. 85 Linnes), Fernando, Ndiaye, Rodrigues (Dk. 58 Yasin Öztekin), Belhanda (Dk. 69 Selçuk İnan), Feghouli, Gomis

GOLLER: Dk. 46 Cenk Tosun, Dk. 70 Tosic, 90+1 Negredo (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Pepe, Dk. 53 Tolgay Arslan, Dk. 61 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 35 Feghouli, Dk. 48 Fernando, Dk. 65 Gomis (Galatasaray)



ÖZYAKUP; 5-0 OLABİLİRDİ



Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, 3-0 kazandıkları Galatasaray derbisini değerlendirdi..



Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği derbide etkili bir oyun ortaya koyan Oğuzhan Özyakup, mücadeleyi değerlendirdi.

Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları şöyle:

"Pozisyona gireceğimizi biliyorduk, baskılı başladık, birinci dakikada Cenk'in pozisyonu vardı. İkinci yarıda daha fazla pozisyon bulduk. Benim, Cenk'in pozisyonları maç. Galatasaray derbisi 5-6 olabilirdi. 200. resmi maçıma çıktım, çok özel bir maç. Bir golle süslemek isterdim. Benim de daha fazla çalışmam gerekiyor. Bu final maçı değildi ama çok kritik bir maçtı. Galatasaray'ın farkı açmasına izin vermedik."

MAÇIN KIRILMA ANLARI

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 3-0 yendi. Bu sonucun ardından lider Galatasaray 29 puanda kalırken, Beşiktaş puanını 26'ya yükseltti.

Mücadelenin henüz 33. saniyesinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun'un şutunda Muslera gole izin vermedi.

31. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Garry Rodrigues'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda top uzak direğin hemen yanından dışarı gitti.

35'te Vodafone Park'ta penaltı tartışmaları yaşandı. Gökhan Gönül'ün ortasında top Belhanda'nın eline çarpınca siyah-beyazlılar penaltı diye itiraz etti. Ancak hakem Fırat Aydınus'un Faslı futbolcunun kolunun kapalı olduğunu işaret ederek devam kararı verdi.

39. dakikada gelişen Beşiktaş atağında; Oğuzhan Özyakup ceza sahası içerisinde Fernando'nun müdahalesiyle yerde kalınca, siyah-beyazlılar bir kez daha penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Fırat Aydınus bu pozisyonda da devam kararı verdi. Karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı: Gökhan Gönül'ün ortasında topu kontrol etmek isteyen Muslera inanılmaz bir şekilde topu elinden kaçırdı. Topla buluşan Cenk Tosun boş kaleye vuruşunu yaparak skoru 1-0'a getirdi.

49. dakikada Babel'in şutunda Muslera gole izin vermedi. 61'de savunmada yapılan hata sonrasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda Muslera bir kez daha gole izin vermedi.

Ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ta 63. dakikada Gökhan Gönül'ün şutunda top uzak kale direğinin yanından auta gitti. Bir dakika sonra bu kez Quaresma kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışardı gönderdi.

67'de Beşiktaş yine tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda kaleci Fernando Muslera topu tokatladı.

70. dakikada Beşiktaş, Dusko Tosic ile farkı ikiye çıkardı: Ceza sahası dışından Babel'in vuruşunda savunmada Mariano'dan seken top Dusko Tosic'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tosic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

90+1'de öne çıkan savunmanın arasında sıyrılan Negredo derbinin sonucunu ilan etti: 3-0!

GALATASARAY DERBİ GALİBİYETİNE HASRET

Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 10 lig maçını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı.

TUDOR DÖNEMİNDE 7 MAĞLUBİYET, 1 BERABERLİK

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 8 maçın 7'sini kaybetti, birinde berabere kaldı. Bu maçlarda sadece 2 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 17 gole engel olamadı.