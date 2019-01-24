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Kasımpaşa uzatmada attığı golle çeyrek finalde

Kasımpa evinde oynadığı Aytemiz Alanyaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle yendi.

Kasımpaşa uzatmada attığı golle çeyrek finalde

Kasımpa evinde oynadığı Aytemiz Alanyaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle yendi.

24 Ocak 2019 Perşembe 21:16
Kasımpaşa uzatmada attığı golle çeyrek finalde

Kasımpaşa uzatmada attığı golle çeyrek finalde

    Kasımpaşa evinde oynadığı Aytemiz Alanyaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle yendi.Normal süresi golsüz berabere biten maçın uzatma bölümünde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Kasımpaşa, Jose Sa'nın 59. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Aytemiz Alanyaspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Serdar Diyadin

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Pavelka (Veysel Sarı dk. 116), Sadiku, Eduok (Azad dk. 99), Trezeguet, Hajradinovic (Heintz dk. 46), Koita (Tarkan dk. 65)

Yedekler: Eray, Ramazan, Çağatay Kurukalıp, Hasan Bilal, İlhan, Özgür Çek

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Baiano, Caulker, Merih Demiral, Nsakala, Welinton (Cenk Ahmet dk. 113), Taha Yalçıner (Ceyhun dk. 79), Ozan Tufan (Fernandes dk. 67), Djalma Campos (Hasan Ayaroğlu dk. 120), Efecan, Sural

Yedekler: Haydar, Barış Başdaş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Tarkan (dk. 113) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Josue Sa (dk. 59) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Nsakala, Caulker, Ceyhun, Baiano, Welinton(Aytemiz Alanyaspor) Tarkan, Heintz, Veigneau, Trezeguet (Kasımpaşa)

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaAytemiz Alanyaspor
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