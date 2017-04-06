Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda bu akşam saat 20:00'de başlayan mücadelenin galibi Konyaspor oldu ve adını yarı finale yazdırdılar.

Konyaspor 3-Sivasspor 2

Konyaspor:

Sivasspor:

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda bu akşam saat 20:00'de başlayan mücadelenin galibi Konyaspor oldu ve adını yarı finale yazdırdılar.Sivas’ta oynanan ilk karşılaşma golsüz berabere kalmıştı.Konyaspor evinde oynadığı rövanş maçında Sivasspor’u 3-2 yenerek yarı finalde Kasımpaspor’un rakibi oldular.Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor oldukça formda. Spor Toto Süper Lig'de 38 puanla 7. sırada bulunan yeşil-beyazlılar son iki haftada iki galibiyet aldı. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Konyaspor sahasında Bursaspor'u devirdi.TFF 1. Lig'de lider Yeni Malatyaspor'un ardından 2. sırada bulunan Sivasspor Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final'e kalan tek TFF 1. Lig ekibi.Maçın golleri 34.dakikada penaltıdan Rangelov (Konyaspor) 1-0,36.cı dakikada Ergin Keleş (Sivasspor) 1-1,43.dakikada Fofana(Konyaspor) 2-1 ,57.ci dakikada Emre Kılıç 2-2 ,79.cu dakikada Fofana (Konyaspor) 3-2Kaya tarakçı,Ali Turan,Selim Ay,Mehmet Uslu,Nejc Skubiç,Jens Jonsson,Ali Çamdalı,Alban Meha,Dimitar Rangelov,Riad Bajiç,Moryke FofanaAli Şaşal Vural,Gökhan Süzen,John Boye,Hasan Hatipoğlu,Ziya erdal,Rıdvan Şimşek,Yiğit İncedemir,Kerim Avcı,Adem Koçak,Leandrinho,Ergin Keleş