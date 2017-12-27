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Lig lideri Medipol Başakşehir'e kupa süprizi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, konuk ettiği Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 3-1 yenmeyi başardı.

Lig lideri Medipol Başakşehir'e kupa süprizi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, konuk ettiği Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 3-1 yenmeyi başardı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:14
Lig lideri Medipol Başakşehir'e kupa süprizi

GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor, konuk ettiği Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.

14. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Korkishko'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas gerisinde yükselen Dialiba kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Dodo önündeki oyuncuları çalımlayarak altıpas içerisinde şutunu attı ancak top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Maçın ilk yarısı Akın Çorap Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.

65. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Caner Arıcı'nın sağdan ortasında Dale yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda direğe çarpan top kaleci Mert Günok'un sırtına çarparak filelere gitti: 2-0

70. dakikada soldan topla ceza sahasına giren Korkishko'ya Uğur Uçar'ın yaptığı müdahale sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. 72. dakikada penaltı atışını kullanan Korkishko, takımını 3-0 öne geçirdi.

75. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'e düşürdü. İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışında kafayla topa dokunan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1

90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Dodo pasını Oğuzhan Öztürk'e aktırdı. Oğuzhan'ın vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Gültekin Yetgin

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Akın Çorap GiresunsporMedipol BaşakşehirSporSüper LiğTFF 1. LigZiraat Türkiye Kupası
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