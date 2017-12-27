Lig lideri Medipol Başakşehir'e kupa süprizi

GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor, konuk ettiği Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.
14. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Korkishko'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas gerisinde yükselen Dialiba kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0
45+1. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Dodo önündeki oyuncuları çalımlayarak altıpas içerisinde şutunu attı ancak top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
Maçın ilk yarısı Akın Çorap Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.
70. dakikada soldan topla ceza sahasına giren Korkishko'ya Uğur Uçar'ın yaptığı müdahale sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. 72. dakikada penaltı atışını kullanan Korkishko, takımını 3-0 öne geçirdi.
75. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'e düşürdü. İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışında kafayla topa dokunan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1
90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Dodo pasını Oğuzhan Öztürk'e aktırdı. Oğuzhan'ın vuruşunda top yandan dışarıya gitti.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Muhabir: Gültekin Yetgin