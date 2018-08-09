Medipol Başakşehir 0-Burnley 0

Medipol Başakşehir kendi evinde oynadığı karşılaşmada Burnley karşısında berabere kalarak turu ikinci maça bıraktı.UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley ile 0-0 berabere kaldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçta topa sahip olan, pozisyonlar bulan, rakibine sadece iki fırsat veren Medipol Başakşehir, Joe Hart’ın koruduğu kaleye gol atmayı başaramadı. Medipol Başakşehir, 16 Ağustos’ta İngiltere’de oynanacak maç öncesi avantajlı bir skor elde edemedi.

Karşılaşmaya iki takım da temkinli başladı. Ancak topa rakibinden daha çok sahip olan Medipol Başakşehir, Elia’nın alan değiştirmelerini kullanarak pozisyonlar bulmaya çalıştı. Bunda da etkili olan Medipol Başakşehir, rakip kalede gollük fırsatlar yakaladı. Ancak yakalanan pozisyonlarda Joe Hart ve savunmayı geçmeyi başaramayan Medipol Başakşehir, Burnley karşısında istediği golü bulamadı.

Özellikle forvette Adebayor’un yokluğunu arayan Medipol Başakşehir’de Bajic, beklentilerin altında kaldı. Son dakikalarda rakip kalede büyük baskı kuran temsilcimiz, son vuruşlardaki etkisizliği nedeniyle topu ağlara gönderemedi.

Karşılaşma boyunca İngiliz ekibi Burnley’den çok daha hazır bir görüntü sergileyen Medipol Başakşehir, galip gelemese de 16 Ağustos’taki rövanş öncesi umut verdi.

Sözcü