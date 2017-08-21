Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108594
ALTIN
144.658
DOLAR
3.4937
STERLİN
4.4852
EURO
4.1109
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda...
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni...
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı...
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5...

Milli güreşçi Metehan Başar dünya şampiyonu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenen milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Metehan Başar dünya şampiyonu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenen milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:48
Milli güreşçi Metehan Başar dünya şampiyonu

İSTANBUL

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenen milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 85 kiloda finale yükselen Metehan Başar, Alman Kudla ile altın madalya mücadelesi verdi.

Kudla'yı 2-1'lik skorla mağlup eden Metehan, altın madalya kazanarak, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Metehan Başar, Sırbistan'da mayıs ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya almıştı.

Fatih Cengiz, bronz madalya şansını değerlendiremedi

Grekoromen stil 75 kiloda Türkiye'yi temsil eden Fatih Cengiz, bronz madalya maçında Macar rakibi Tamas Lorincz'e mağlup oldu.

İlk maçında Rus Aleksandr Chekhirkin'e yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesajdan bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazanan Fatih, Macar güreşçi Tamas Lorincz ile mücadele etti.

Milli güreşçi, Lorincz karşısında minderden 2-1 mağlup ayrıldı ve bronz madalyayı rakibine kaptırdı.

Muhabir: Emrah Oktay

Son Güncelleme: 22.08.2017 08:39
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın sermaye artırımından nakit girişi 87,2 milyon lira
Galatasaray'ın sermaye artırımından nakit girişi 87,2 milyon lira
Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Beşiktaş Kulübü'nden Gomez açıklaması
Beşiktaş Kulübü'nden Gomez açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim