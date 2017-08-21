Milli güreşçi Metehan Başar dünya şampiyonu

İSTANBUL

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenen milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 85 kiloda finale yükselen Metehan Başar, Alman Kudla ile altın madalya mücadelesi verdi.

Kudla'yı 2-1'lik skorla mağlup eden Metehan, altın madalya kazanarak, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Metehan Başar, Sırbistan'da mayıs ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya almıştı.

Fatih Cengiz, bronz madalya şansını değerlendiremedi

Grekoromen stil 75 kiloda Türkiye'yi temsil eden Fatih Cengiz, bronz madalya maçında Macar rakibi Tamas Lorincz'e mağlup oldu.

İlk maçında Rus Aleksandr Chekhirkin'e yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesajdan bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazanan Fatih, Macar güreşçi Tamas Lorincz ile mücadele etti.

Milli güreşçi, Lorincz karşısında minderden 2-1 mağlup ayrıldı ve bronz madalyayı rakibine kaptırdı.

Muhabir: Emrah Oktay