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16 Ocak 2017 Pazartesi 20:51

Osmanlıspor 0 Beşiktaş 2

Beşiktaş zor deplasman olan Osmanlıspor’u net sonuçla geçtiler ve yoluna devam ettiler.

Osmanlıspor 0 Beşiktaş 2
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Osmanlıspor 0 Beşiktaş 2

   Beşiktaş zor deplasman olan Osmanlıspor’u net sonuçla geçtiler ve yoluna devam ettiler.
   Başakşehir ve Galatasaray’ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Beşiktaş, futbolcuları zorlayan zeminde galibiyet gollerini sakatlıktan dönen, 80 gün sonra lig maçına çıkan Anderson Talisca ve Cenk Tosun ile buldu.


Stat: Osmanlı
Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan 
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan Зьrьksu, Muhammed Bayır (Dk. 53 Aykut Demir), Mehmet Gьven, Koray Altınay (Dk. 64 Lawal), Umar, Maher (Dk. 75 Delarge), Regattin, Webo
Beşiktaş: Fabricio, Gцkhan Gцnьl (Dk. 63 Beck), Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Цzyakup,Quaresma. 69 Tolgay Arslan), Talisca, Babel (Dk. 79 Kerim Frei), Cenk Tosun 
Goller: Dk. 20 Talisca, Dk. 90+3 Cenk Tosun (Beşiktaş) 
Sarı kartlar: Dk. 8 Koray Altınay, Dk. 55 Numan   (Osmanlıspor), Dk. 42 Quaresma, Dk. 46 Marcelo (Beşiktaş) 
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Anahtar Kelimeler
BeşiktaşOsmanlıspor
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