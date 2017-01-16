Beşiktaş zor deplasman olan Osmanlıspor’u net sonuçla geçtiler ve yoluna devam ettiler.

Osmanlıspor 0 Beşiktaş 2

Beşiktaş zor deplasman olan Osmanlıspor’u net sonuçla geçtiler ve yoluna devam ettiler.Başakşehir ve Galatasaray’ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Beşiktaş, futbolcuları zorlayan zeminde galibiyet gollerini sakatlıktan dönen, 80 gün sonra lig maçına çıkan Anderson Talisca ve Cenk Tosun ile buldu.OsmanlıAli Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan OlguncanKarcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan Зьrьksu, Muhammed Bayır (Dk. 53 Aykut Demir), Mehmet Gьven, Koray Altınay (Dk. 64 Lawal), Umar, Maher (Dk. 75 Delarge), Regattin, WeboFabricio, Gцkhan Gцnьl (Dk. 63 Beck), Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Цzyakup,Quaresma. 69 Tolgay Arslan), Talisca, Babel (Dk. 79 Kerim Frei), Cenk TosunDk. 20 Talisca, Dk. 90+3 Cenk Tosun (Beşiktaş)Dk. 8 Koray Altınay, Dk. 55 Numan (Osmanlıspor), Dk. 42 Quaresma, Dk. 46 Marcelo (Beşiktaş)