Polonya, İzlanda'yı 30 sayı farkla yendi

ANKARA (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Polonya, İzlanda'yı 30 sayı farkla 91-61 yendi.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Helsinki Arena'da oynanan mücadelede, A Grubu'nda ilk maçlarını kaybeden Polonya ile İzlanda karşılaştı.
Bu skorla Polonya, A Grubu'ndaki ilk galibiyetini alırken, İzlanda ise iki maçın ardından henüz galibiyetle tanışamadı.
Karşılaşmanın en skorer ismi İzlanda'da 16 sayı atan Hörour Vilhjalmsson oldu. Polonya'da ise Adam Waczynski 15, A. J. Slaghter 12 sayıyla oynadı.
Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu