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Polonya, İzlanda'yı 30 sayı farkla yendi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Polonya, İzlanda'yı 30 sayı farkla 91-61 yendi.

Polonya, İzlanda'yı 30 sayı farkla yendi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Polonya, İzlanda'yı 30 sayı farkla 91-61 yendi.

02 Eylül 2017 Cumartesi 16:04
Polonya, İzlanda'yı 30 sayı farkla yendi

ANKARA (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Polonya, İzlanda'yı 30 sayı farkla 91-61 yendi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Helsinki Arena'da oynanan mücadelede, A Grubu'nda ilk maçlarını kaybeden Polonya ile İzlanda karşılaştı.

Karşılıklı sayılarla geçen ilk çeyreği Polonya, İzlanda karşısında 16-14 önde bitirdi. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve daha iyi hücum yapan Polonya, aradaki skor farkını açarak soyunma odasına 41-29 üstün gitti. Karşılaşmanın kalan bölümünde oyunun hakimi olmaya devam eden Polonya, üçüncü çeyreği 60-37, karşılaşmayı ise 91-61 kazandı.

Bu skorla Polonya, A Grubu'ndaki ilk galibiyetini alırken, İzlanda ise iki maçın ardından henüz galibiyetle tanışamadı.

Karşılaşmanın en skorer ismi İzlanda'da 16 sayı atan Hörour Vilhjalmsson oldu. Polonya'da ise Adam Waczynski 15, A. J. Slaghter 12 sayıyla oynadı.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıHelsinki ArenaİzlandaPolonyaSpor
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