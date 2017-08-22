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Rıza Kayaalp Dünya şampiyonu oldu: Minderi rakiplerine dar etti

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Estonyalı Heiki Nabi'yi 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Rıza Kayaalp Dünya şampiyonu oldu: Minderi rakiplerine dar etti

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Estonyalı Heiki Nabi'yi 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

22 Ağustos 2017 Salı 23:06
Rıza Kayaalp Dünya şampiyonu oldu: Minderi rakiplerine dar etti

ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın 2. gününde milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı. Son dünya şampiyonu Rıza, Paris'te de zirveyi yine kimseye bırakmadı.

Milli güreşçi, günün ve grekoromen stilin son müsabakasında Nabi'yi 2-1 yenerek, üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Muhabir: Halil ibrahim AvŞar

Son Güncelleme: 23.08.2017 09:08
Anahtar Kelimeler:
Dünya Güreş ŞampiyonasıRıza KayaalpSpor
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