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21 Mayıs 2017 Pazar 16:38

Robin Van Persie gidiyor mu

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfe rettiği ancak bir türlü beklentilere cevap alamadığı Robin Van Persie hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Robin Van Persie gidiyor mu
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Robin Van Persie gidiyor mu
   Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfe rettiği ancak bir türlü beklentilere cevap alamadığı Robin Van Persie hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Robin van Persie’den bekleneni verememesi ve yüksek maliyeti nedeniyle kurtulmak isteyen Fenerbahçe’de Feyenoord’un oyuncu ile ilgilenmesi umut oldu.
Hollanda basını, Şampiyonlar Ligi için kadrosuna yıldız bir oyuncu katmayı planlayan Feyenoord’un listesinde Van Persie’nin de yer aldığını kaydetti.
Altyapıdan yetişen Van Persie’nin şartlar oluşursa transfer edilebileceği yorumu yapıldı. Robin, Fenerbahçe’de bu sezon 33 maçta 12 gol atıp, 4 asist yaptı. Advocaat, Van Persie’yi milli takıma almamıştı.
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeRobin Van Persie
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