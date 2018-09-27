Roma 4- Frosinone 0

İtalya Lig'inde Roma Frosinone maçını farklı kazandı.Serie A'ya Torino galibiyeti ile başlayan Roma, dört maçlık galibiyet hasretine Frosinone maçıyla son verdi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Cengiz Ünder, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasınad şık çalımlar sonrasında uzaktan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Roma 28. dakikada Javier Pastore ile skoru 2-0 yaptı. 35. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde topu ağlara gönderen Stephan El Shaarawy Roma'yı 3-0 öne geçirdi. 87. dakikada Aleksandar Kolarov Roma adına maçın skorunu 4-0 tayin eden golü Frosinone ağlarına gönderdi.

Dört maçık galibiyet hasretine evinde son veren Roma bu sonuçla puanını 8'e çıkartırken, son sırada yer alan Frosinone'nin ise 1 puanı bulunuyor.

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