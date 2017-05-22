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22 Mayıs 2017 Pazartesi 00:15

Şampiyonluk, Türkiye'yi sokaklara döktü

Fenerbahçe Basketbol takımının Avrupa Şampiyonluğu bütün Türkiye'yi sevince boğdu, milyonlarca taraftar gece yarısı kutlamaları yapıyor

Şampiyonluk, Türkiye'yi sokaklara döktü
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Şampiyonluk, Türkiye'yi sokaklara döktü

THY Euroleauge'de Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarların mücadelenin oynandığı salonun çevresinde yaptığı kutlamalar sürüyor.
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu elde etmesinin ardından yüzlerce taraftar, Sinan Erdem Spor Salonu çevresinde meşaleler yakıp marşlar söyleyerek şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşıyor.

MEYDANLARDA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Eurolig'deki final maçını İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Avcılar'da da dev ekrandan izleyen binlerce taraftar karşılaşmanın bitiminde büyük kutlama yaptı.
Fenerbahçe taraftarlarının dev karşılaşmayı izleyebilmesi amacıyla Silivri, Beylikdüzü, Küçükçekmece'nin yanı sıra Avcılar'da da Merkez Mahallesi'ndeki Havuz Meydanı'nda belediye tarafından dev ekran yerleştirildi. Gün boyu süren hazırlıkların ardından taraftarların bir bölümü yerlerde oturarak karşılaşma saatini beklemeye başladı. Meşaleler yakarak ve takımları lehine tezahürat yapan binlerce kişi karşılaşmanın başlaması ile büyük heyecan yaşadı. Sarı- laciverliler'in Olimpiyakos'u yenerek şampiyon olması üzerine meydan büyük kutlamaya sahne oldu. Meşalelerden göz gözü görmez olurken, Fenerbahçe Marşı'nın ardından İzmir'in Dağları'nda marşı söylendi. Meydandan uzun süre ayrılamayan taraftarlar daha sonra araç konvoyları oluşturdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FENERBAHÇE'YE KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

SİVAS'TA FENERBAHÇE COŞKUSU

FENERBAHÇE Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyon olması Sivas'ta coşkuyla kutlandı.
Sivas'ta Fenerbahçe-Olympiakos finali belediyenin kent meydanındaki dev ekranından yayınlandı. Trafiğe kapalı meydanda karşılaşmayı izleyen yüzlerce taraftar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Maçın bitişiyle birlikte gelen şampiyonlukla meşaleler yakan taraftar grubu, tezahüratlar eşliğinde Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu doyasıya kutladı.  

ADIYAMAN'DA FENERBAHÇE KUTLAMASI

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının ardından Adıyaman'da taraftar galibiyeti kutladı.
THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın bitiminin ardından kent merkezinnde uzun süre sevinç gösterisinde bulundular. Sümer Meydanı'nda toplanan, aralarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının da bulunduğu çok sayıda kişi, meşale yakarak bir süre kutlama yaptı. Bir çok taraftar ise araçlarıyla kent merkezinde tur atarak şampiyonluğu kutladı.

 
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