Şenol Güneş "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu yaptığı açıklamada oyuncularını tebrik ederek şöyle konuştu;“Bugün olumsuzluklara rağmen maçı kazandık. İlk yarı yavaştık, ikinci yarı daha iyi oynadık. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.”

Maç sonu Beşiktaşlı oyuncular Adem Ljajic,Pepe ve Tolgay Arslan ise şöyle konuştu;

Adem Ljajic “Benim için duygusal yoğunluğu yüksek bir maçtı. Taraftarımızın önünde oynamak büyük keyif. Sonuçta kazandığımız bir maç. Mutluyum. Takım da genel anlamda iyi bir performans ortaya koydu ve kazanmayı hak ettik.”

Pepe "Çok mutluyum. Takıma gol atarak da faydalı oluyorum. Antrenmanlarda kendimi işime veriyorum. Önemli olan takım. Güzel bir gece oldu. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz.”

Tolgay Arslan “Geçen hafta sakatlığım vardı. Bu hafta idmana çıktım. Maçtan önce kendimi iyi hissediyordum. Sonradan oyuna girdim. 10 kişi kalmamıza rağmen pozisyon aradık. Son bölümde eski Beşiktaş’ı hatırlattık. Galibiyeti de hak ettik.”