Sergen Yalçın Eskişehirspor'u bırakıyor

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Anagold 24 Erzincanspor maçının ardından takımdaki görevini bırakacağını söyledi.
Yalçın, karşılaşma öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında hiçbir beklenti içinde olmadan Eskişehirspor'daki görevine geldiğini anımsatarak, kulübün içinde bulunduğu durumun önlerini görmelerini engellediğini kaydetti.
Eskişehirspor'a TFF'nin üç puan silme cezası verdiğini hatırlatan Yalçın, şöyle konuştu:
Eskişehirspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor ile yaptığı maç devam ediyor.
Muhabir: Deniz Açık