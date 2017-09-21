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Sergen Yalçın Eskişehirspor'u bırakıyor

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Anagold 24 Erzincanspor maçının ardından takımdaki görevini bırakacağını söyledi.

Sergen Yalçın Eskişehirspor'u bırakıyor

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Anagold 24 Erzincanspor maçının ardından takımdaki görevini bırakacağını söyledi.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:56
Sergen Yalçın Eskişehirspor'u bırakıyor

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Anagold 24 Erzincanspor maçının ardından takımdaki görevini bırakacağını söyledi.

Yalçın, karşılaşma öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında hiçbir beklenti içinde olmadan Eskişehirspor'daki görevine geldiğini anımsatarak, kulübün içinde bulunduğu durumun önlerini görmelerini engellediğini kaydetti.

Eskişehirspor'a TFF'nin üç puan silme cezası verdiğini hatırlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Anagold 24 Erzincanspor maçından sonra ekip olarak görevi bırakıyoruz. Şu anda önümüzü göremiyoruz. Zaten ben ve ekibim Eskişehirspor'a pahalı geliyoruz. Eskişehirspor zor durumda olan bir kulüp. Maddi anlamda zorlanıyor. 3 puan silme cezasının ardından ligde yeniden sıfır puana geriledik. Şu anda kulübün bir hedefi görünmüyor. Ekibimle hedefi olan bir takımda çalışmak istiyoruz."

Eskişehirspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor ile yaptığı maç devam ediyor.

Muhabir: Deniz Açık

Anahtar Kelimeler:
EskişehirEskişehirsporFutbolSergen YalçınSpor
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