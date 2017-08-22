Sevilla-Başakşehir maçı saat kaçta,hangi kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Başakşehir, deplasmanda Sevilla ile karşılaşıyor.İlk maçta alının 2-1'lik yenilginin ardından galibiyet için sahaya çıkacak olan Başakşehir-Sevilla maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Medipol Başakşehir'in bu maç öncesinde 2 eksiği bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde, Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz, Sevilla maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı,maç öncesi yaptığı açıklamada “İlk maçın üzerinden 2. maçı konuşmak lazım. Oyunun içinde hep kalmayı başardık ama küçük detaylarda kaybettiğimiz bir mücadele oynadık.” dedi.Bu akşam yine oyunun içinde olmak istiyoruz diyen Avcı, “Oyun içindeki hamleler bir başka oyunu getirecektir. Biz şansımızı sonuna kadar zorlamak istiyoruz ve umarım bu seviyede kalmak için şansımızı sonuna kadar zorlarız. Biz bu seviyede ne kadar oynayabilirsek oynamak istiyoruz. Bu oyuncularımın gelişimi için faydalı oluyor ayrıca ülke ve takım olarak daha fazla tanınıyoruz. Burada olmak, bana, takıma ve ülkeme fayda sağlıyor. Sevilla, bizi çok ciddiye alıyor, geniş bir rotasyon yapmayacaklar. Geçen sezon Barcelona’dan fazla sahip olan bir takım Sevilla, rakipten fazla pozisyona girdik ama yarın bu fırsatları daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Biz buradan kafamız dik çıkmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muhtemel 11'ler

Sevilla: Sergio Rico, - Gabriel Mercado, Clement Lenglet, Nicolas Pareja, Sergio Escudero, - Steven N’Zonzi, Guido Pizarro, - Walter Montoya, Ever Banega, Joaquin Correa, - Wissam Ben Yedder

Başakşehir: Volkan Babacan, Çaiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, - Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, - Visca, Mossoro, Ellia, - Adebayor