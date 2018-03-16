Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.682
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4702
EURO
4.8144
Cengiz ve Albayrak'tan derbi açıklaması
Cengiz ve Albayrak'tan derbi açıklaması
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 387. randevu
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 387. randevu
Federer rekora gidiyor
Federer rekora gidiyor
Derbide son 15 dakikaya dikkat
Derbide son 15 dakikaya dikkat
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

Sharapova sakatlandı

Rus tenisçi, sol kolundaki sakatlık nedeniyle Miami Açık'a katılamayacağını duyurdu.

Sharapova sakatlandı

Rus tenisçi, sol kolundaki sakatlık nedeniyle Miami Açık'a katılamayacağını duyurdu.

16 Mart 2018 Cuma 22:00
Sharapova sakatlandı

ANKARA (AA) - Tek kadınların eski dünya bir numarası Maria Sharapova, sakatlığı nedeniyle Miami Açık'ta mücadele edemeyecek.

Organizasyonun internet sitesine yazılı açıklamalarda bulunan Rus tenisçi, "Sol kolumdaki sakatlık nedeniyle sevdiğim turnuvalar arasında yer alan Miami Açık'a katılamayacağım. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Meldonyum kullandığı gerekçesiyle aldığı 15 aylık doping cezasının ardından çıktığı maçlarda eski formundan uzak bir görüntü çizen Sharapova'nın yerine ABD'li Jennifer Brady organizasyonda mücadele edecek.

Son olarak ABD'de düzenlenen Indian Wells'te ilk turda kaybeden 30 yaşındaki Sharapova, 2014'ten bu yana çalıştığı Hollandalı antrenörü Sven Groeneveld ile geçen hafta yollarını ayırmıştı.

Miami Açık, 19 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Anahtar Kelimeler:
Maria SharapovaMiami AçıkSakatSporTenis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle yenildi
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle yenildi
Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u farklı yendi
Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u farklı yendi
Antalyaspor deplasmanda kazandı
Antalyaspor deplasmanda kazandı
Cengiz ve Albayrak'tan derbi açıklaması
Cengiz ve Albayrak'tan derbi açıklaması
Galatasaray'a derbi öncesi taraftar desteği
Galatasaray'a derbi öncesi taraftar desteği
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 387. randevu
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 387. randevu
Federer rekora gidiyor
Federer rekora gidiyor
Derbide son 15 dakikaya dikkat
Derbide son 15 dakikaya dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim