Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.694
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.4980
EURO
4.1028
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e Ziyaret
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e...
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde...
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Fenerbahçe'den süper forvet transferi
Fenerbahçe'den süper forvet transferi

Sosa sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un transferi için görüşmelerde bulunduğu Jose Sosa sağlık kontrolünden geçirildi.

Sosa sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un transferi için görüşmelerde bulunduğu Jose Sosa sağlık kontrolünden geçirildi.

08 Eylül 2017 Cuma 20:08
Sosa sağlık kontrolünden geçti

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un transferi için görüşmelerde bulunduğu Jose Sosa, sağlık kontrolünden geçti.

Sosa Trabzonspor için İstanbul'a geldiTrabzonspor Kulübü Başkanı Usta: Herkes umudunu korusunTrabzonspor Hubocan'ın transfer sürecini tamamladıTrabzonsporlu futbolcu Castillo: Zirve mücadelesinin içerisindeyiz

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli oyuncunun İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Kontrollerde kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi muayenesi ve kan değerlerine bakılan Sosa'ya, eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de yapıldığı kaydedildi.

Bu gece Trabzon'a gelmesi beklenen Jose Sosa'nın, yarın saat 11.00'de Medical Park Stadı'nda, kulüp başkanı Muharrem Usta'nın katılımıyla resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

Muhabir: Hakan Yoloğlu

Anahtar Kelimeler:
Jose SosaSporTrabzonsporTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, Janssen'i sezon sonuna kadar kiraladı
Fenerbahçe, Janssen'i sezon sonuna kadar kiraladı
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e Ziyaret
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e Ziyaret
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Fenerbahçe, Janssen'i kiralıyor
Fenerbahçe, Janssen'i kiralıyor
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Fenerbahçe'den süper forvet transferi
Fenerbahçe'den süper forvet transferi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim