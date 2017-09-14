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Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

14 Eylül 2017 Perşembe 13:51
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

Muhabir: Emrah Oktay

Son Güncelleme: 15.09.2017 09:05
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuSÜPERLİGSüper LiğSporMerkez Hakem KuruluHakemlerFutbol5. Hafta
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