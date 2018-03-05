Trabzonspor 0- Beşiktaş 2

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 24. hafta heyecanı Trabzonspor Beşiktaş maçı ile sona erdi. Beşiktaş dev karşılaşmada sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 47'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 36 puanda kalarak ağır bir yara aldı. Beşiktaş'a galibiyeti Negredo'nun 2 asistinde Babel'in 2 golü getirdi.

. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren dev karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı ve oldukça kritik bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar puanını 47’ye yükseltirken Trabzonspor 36 puanda kaldı. Büyük bölümü oldukça düşük tempolu geçen maçta Beşiktaş, 71’de Alvaro Negredo’nun pasında Ryan Babel’in boş ağlara gönderdiği topla 1-0 öne geçti. 78’de sahneye yine Negredo-Babel ikilisi çıktı. İkilinin verkaç yaptığı pozisyonda Babel, Onur Kıvrak’la karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 2-0. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 s0na erdi.